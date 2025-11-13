Не одягайте це на Новий рік – три кольори, які можуть накликати біду

Новорічна ніч, кажуть езотерики, має потужну енергетику – у цей момент Всесвіт особливо чутливий до бажань людей. І навіть дрібниці, як-от колір святкового вбрання, можуть вплинути на те, яким буде ваш рік: успішним чи наповненим проблемами. Фахівці з астрології застерігають – є три кольори, які в жодному разі не можна одягати на Новий рік 2026.

Астрологи назвали відтінки, що відлякують удачу у 2026 році

Перший небезпечний відтінок – чорний. Хоча він асоціюється з розкішшю та елегантністю, його енергія несе у собі траур, самотність і застій. Люди, які зустрінуть свято в чорному, ризикують “замкнути” свої можливості та відштовхнути зміни, які могли б принести удачу. Разом із чорним варто уникати темно-сірого і коричневого – вони блокують потік життєвих сил.

Другий колір, який радять залишити в шафі, – червоний. Його енергія агресивна й вибухова. Замість пристрасті цей колір може притягнути сварки, стрес і внутрішнє напруження. Якщо ж хочеться яскравості – краще обрати відтінки рожевого або персикового, що символізують любов і гармонію.

Третій “заборонений” відтінок – зелений. Попри те, що цей колір уособлює природу та спокій, саме в новорічну ніч він може “законсервувати” старі проблеми й втому. За словами езотериків, зелений закриває шлях новим починанням і навіть може викликати меланхолію. Альтернатива – бірюзовий або колір морської хвилі, який очищує енергетику та дарує легкість.

Астрологи переконують: якщо хочете зустріти 2026-й із чистими намірами, обирайте світлі кольори – білий, кремовий, фіолетовий, рожевий. Вони відкривають шлях до оновлення, миру та добробуту.

