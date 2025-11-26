Одежду из гей-шерсти презентовали на показе мод в Нью-Йорке (ФОТО)

В США на модном показе в Нью-Йорке представили уникальную коллекцию одежды, созданную из гей-шерсти. Она изготовлена из самцов овец, которые не спариваются с овцами и тяготеют к другим самцам.

В Нью-Йорке презентовали коллекцию из шерсти спасенных баранов геев. Фото: Randy Brooke

Показ мод под названием I Wool Survive организовало приложение для знакомств Grindr в сотрудничестве с дизайнером Майклом Шмидтом и немецкой организацией Rainbow Wool, занимающейся спасением геев-баранов, обреченных на убой. По данным организации, примерно каждый двенадцатый баран выявляет однополое поведение, и на фермах таких животных часто считают "непригодными".

Известный работой с Леди Гагой и Бейонсе дизайнер Майкл Шмидт узнал об этой проблеме от основателя Rainbow Wool Михаэля Штюке.

"Баранов убивают за то, что они гомосексуальны", – сказал Шмидт.

По его словам, именно это послужило толчком к созданию коллекции, которая превращает истории спасенных животных в модный манифест.

Модели в одежде из шерсти спасенных геев-баранов вышли на подиум в 36 образах, вдохновленных классическими квир-архетипами, в том числе моряков, рабочих и атлетов. Все элементы образов, включая аксессуары, были полностью изготовлены из натуральной гей-шерсти.

