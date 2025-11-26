logo_ukra

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО)
НОВИНИ

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО)

У Нью-Йорку представили колекцію одягу з вовни врятованих баранів геїв.

26 листопада 2025, 17:50
Автор:
avatar

Slava Kot

У США на модному показі в Нью-Йорку презентували унікальну колекцію одягу, створену з гей-вовни. Вона виготовлена з самців овець, які не спаровуються з вівцями та тяжіють до інших самців. 

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО)

У Нью-Йорку презентували колекцію з вовни врятованих баранів геїв. Фото: Randy Brooke

Показ мод під назвою I Wool Survive організував додаток для знайомств Grindr у співпраці з дизайнером Майклом Шмідтом і німецькою організацією Rainbow Wool, яка займається порятунком геїв-баранів, приречених на забій. За даними організації, приблизно кожен дванадцятий баран виявляє одностатеву поведінку, і на фермах таких тварин часто вважають "непридатними".

Відомий роботою з Леді Ґаґою та Бейонсе дизайнер Майкл Шмідт дізнався про цю проблему від засновника Rainbow Wool Міхаеля Штюке.

"Баранів убивають за те, що вони гомосексуальні", — сказав Шмідт.

За його словами, саме це стало поштовхом до створення колекції, яка перетворює історії врятованих тварин на модний маніфест.

Моделі в одязі з вовни врятованих геїв-баранів вийшли на подіум у 36 образах, натхненних класичними квір-архетипами, зокрема це були моряки, робітники та атлети. Усі елементи образів, включно з аксесуарами, були повністю виготовлені з натуральної гей-вовни.

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО) - фото 2

Одяг з гей-шерсті на показі мод. Фото: Randy Brooke

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО) - фото 2

Колекція з вовни врятованих гей-баранів. Фото: Randy Brooke

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО) - фото 2

Одяг з вовни гей-баранів на показі мод. Фото: Randy Brooke

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО) - фото 2

Одяг з шерсті на показі мод. Фото: Randy Brooke

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО) - фото 2

Колекція з вовни врятованих гей-баранів. Фото: Randy Brooke

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО) - фото 2

Колекція з вовни врятованих гей-баранів. Фото: Randy Brooke

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО) - фото 2

Одяг з вовни гей-баранів на показі мод. Фото: Randy Brooke

Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО) - фото 2

Колекція з вовни врятованих гей-баранів. Фото: Randy Brooke

Джерело: https://nypost.com/2025/11/24/lifestyle/wool-from-gay-sheep-used-to-create-couture-fashion/
Теги:

Новини

Всі новини