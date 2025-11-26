Одяг з гей-шерсті презентували на показі мод у Нью-Йорку (ФОТО)

Рубрики
У США на модному показі в Нью-Йорку презентували унікальну колекцію одягу, створену з гей-вовни. Вона виготовлена з самців овець, які не спаровуються з вівцями та тяжіють до інших самців.
У Нью-Йорку презентували колекцію з вовни врятованих баранів геїв. Фото: Randy Brooke
Показ мод під назвою I Wool Survive організував додаток для знайомств Grindr у співпраці з дизайнером Майклом Шмідтом і німецькою організацією Rainbow Wool, яка займається порятунком геїв-баранів, приречених на забій. За даними організації, приблизно кожен дванадцятий баран виявляє одностатеву поведінку, і на фермах таких тварин часто вважають "непридатними".
Відомий роботою з Леді Ґаґою та Бейонсе дизайнер Майкл Шмідт дізнався про цю проблему від засновника Rainbow Wool Міхаеля Штюке.
За його словами, саме це стало поштовхом до створення колекції, яка перетворює історії врятованих тварин на модний маніфест.
Моделі в одязі з вовни врятованих геїв-баранів вийшли на подіум у 36 образах, натхненних класичними квір-архетипами, зокрема це були моряки, робітники та атлети. Усі елементи образів, включно з аксесуарами, були повністю виготовлені з натуральної гей-вовни.
