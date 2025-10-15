Оля Полякова похвасталась винтажной сумкой, на 5 лет моложе нее

Украинская певица Оля Полякова похвасталась новой "старой" сумкой почти за полмиллиона гривен.

Оля Полякова показала сумку Hermes, которой почти 40 лет: цена впечатляет

Сумка Kelly Hermes является винтажной, в 1984 года выпуска, что всего на пять лет младше самой певицы. Полякова купила ее еще летом, о чем сообщила в Instagram. Тогда магазин винтажных вещей в Украине писал, что она стоит 9 тысяч евро, имеет не идеальное состояние и свою историю. В гривневом эквиваленте цена сумки составляет около 437 тысяч гривен.





Сегодня же Оля Полякова выбрала образ под цвет сумки: надела кожаную юбку миди длины, кожаный жакет, полупрозрачный свитер и ботинки на каблуке с квадратным носком. Также звезда завила волосы в локоны, сделала яркий макияж глаз и надела ярко-голубые линзы.





