Оля Полякова похизувалася вінтажною сумкою, на 5 років молодшою за неї

Українська співачка Оля Полякова похизувалася новою "старою" сумкою майже за півмільйона гривень.

Оля Полякова показала сумку Hermes, якій майже 40 років: ціна вражає

Сумка Kelly Hermes є вінтажною, 1984 року випуску, що лише на п’ять років молодше за саму співачку. Полякова купила її ще влітку, про що повідомила в Instagram. Тоді магазин вінтажних речей в Україні писав, що вона коштує 9 тисяч євро, має не ідеальний стан і свою історію. У гривневому еквіваленті ціна сумки складає майже 437 тисяч гривень.

Сьогодні ж Оля Полякова обрала образ під колір сумки: вдягнула шкіряну спідницю міді довжини, шкіряний жакет, напівпрозорий светр та черевики на підборах з квадратним носком. Також зірка завила волосся у локони, зробила яскравий макіяж очей та вдягла яскраво-блакитні лінзи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що донька української співачки Олі Полякової Марія, яка наразі живе та навчається у США, вийшла заміж. Про це співачка повідомила у своєму Instagram. Полякова привітала дочку та її чоловіка з весіллям та написала, що відтепер має і сина.

"Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! Бо вони з дитинства знають, що це — найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом. Сьогодні двоє закоханих стали сім’єю. Моя люба донечка, я так тобою пишаюся. Нехай любов ніколи не покине вашу прекрасну сім’ю. Будьте щасливі. Бережіть одне одного. Любіть — щодня, щохвилини", – написала Оля Полякова.