Институт цвета Pantone представляет цвет 2026 года, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – приподнятый белый цвет, служащий символом успокаивающего влияния в обществе, вновь открывающего ценность тихих размышлений. Волнистый белый цвет, наполненный безмятежностью, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer поощряет настоящее расслабление и сосредоточение, позволяя разуму бродить, а творчеству дышать, создавая простор для инноваций, отмечают в Институте.

Определен цвет Pantone на 2026 год: что он будет означать

"Подобно чистому холсту, Cloud Dancer символизирует наше стремление к новому началу. Снимая слои устаревшего мышления, мы открываем дверь к новым подходам. Воздушный белый оттенок PANTONE 11-4201 Cloud Dancer открывает простор для творчества, позволяя нашему воображению плыть, чтобы новые идеи и смелые идеи могли появляться и принимать форму", – отмечает Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone.

В Институте отмечают, что мир и так наполнен "какофонией", которая стала невыносимой, поэтому дискретный белый оттенок должен обещать ясность.

Цветовые палитры

Цвет года Pantone 2026, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – это ключевой структурный цвет, универсальность которого обеспечивает основу для цветового спектра, позволяя всем цветам сиять. В мире, где цвет стал синонимом личного самовыражения, это оттенок, который может адаптироваться, гармонизировать и создавать контраст, создавая ощущение воздушной легкости для всех применений продуктов и сред, независимо от того, является ли он самостоятельным выражением или сочетается с другими оттенками.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в прошлом году Институт цвета Pantone, ежегодно определяющий главный цвет, объявил, что в 2025-м миром трендов будет править Mocha Mousse — утонченный оттенок шоколадного мусса.