Інститут кольору Pantone представляє колір 2026 року, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – піднесений білий колір, що служить символом заспокійливого впливу в суспільстві, яке знову відкриває цінність тихих роздумів. Хвилястий білий колір, наповнений безтурботністю, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer заохочує до справжнього розслаблення та зосередження, дозволяючи розуму блукати, а творчості дихати, створюючи простір для інновацій, зазначають в Інституті.

Визначено колір Pantone на 2026 рік: що він означатиме

"Подібно до чистого полотна, Cloud Dancer символізує наше прагнення до нового початку. Знімаючи шари застарілого мислення, ми відкриваємо двері до нових підходів. Повітряний білий відтінок PANTONE 11-4201 Cloud Dancer відкриває простір для творчості, дозволяючи нашій уяві плисти, щоб нові ідеї та сміливі ідеї могли з'являтися та набувати форми". – зазначає Лорі Прессман, віце-президент Інституту кольору Pantone.

В Інституті наголошують, що світ й так наповнений "какофонією", яка стала нестерпною, тому дискретний білий відтінок має обіцяти ясність.

Колірні палітри

Колір року Pantone 2026, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, – це ключовий структурний колір, універсальність якого забезпечує основу для колірного спектру, дозволяючи всім кольорам сяяти. У світі, де колір став синонімом особистого самовираження, це відтінок, який може адаптуватися, гармонізувати та створювати контраст, створюючи відчуття повітряної легкості для всіх застосувань продуктів та середовищ, незалежно від того, чи є він самостійним вираженням, чи поєднується з іншими відтінками.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулого року Інститут кольору Pantone, який щороку визначає головний колір, оголосив, що у 2025-му світом трендів правитиме Mocha Mousse — витончений відтінок шоколадного мусу.