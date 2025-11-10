Топ-12 модных тенденций осень-зима 2025-2026 от Vogue

Новый сезон дарит совершенно свежее видение осенне-зимнего гардероба. Дизайнеры от Нью-Йорка до Парижа сделали ставку на элегантность форм, глубокие цвета и смелые фактуры. Vogue.ua выделил двенадцать главных трендов, которые определят стиль холодного сезона 2025/2026.

Мода осень-зима 2025-2026

1. Силуэт "песочных часов"

Классика New Look возвращается: акцент на талии, округлые линии и приталенные платья. Dior, Givenchy и Schiaparelli показали, что женственность снова в центре моды.







2. Готика

Темная романтика, кожа, черные вуали и драматические силуэты – в духе Rick Owens, Balenciaga и Valentino. Готика стала новым языком эмоций и силы.







3. Неоновые цвета



Флуоресцентные оттенки оживают в современном исполнении не как ретро, а как символ энергии. Яркость стала новым кодом уверенности.







4. Драпирование



Мягкие складки и монументальные формы снова на подиумах. Alaïa, Calvin Klein и Giambattista Valli показали, как ткань может стать архитектурой.







5. Геометрические формы



Дизайнеры переосмыслили кубизм: плоские силуэты, неожиданные углы, складки в 3D. Junya Watanabe, Viktor&Rolf и Courrèges превратили одежду в скульптуру.







6. Романтизм

Пышные рубашки, жабо, воротник Пьеро и легкие кружева – Chanel, McQueen и Dior возвращают в моду дух прошлых эпох.







7. Перья

Легкость и театральность: страусиные перья украшают костюмы, вечерние платья и сумки. Ferragamo и Nina Ricci создали тренд на "эффект полета".







8. Искусственный мех

Меховая альтернатива во всех формах — от минималистических "тедди"-пальто Gabriela Hearst до диких вариантов Fendi и Rabanne.







9. Сливовой цвет

Глубокий, изысканный и королевский – главный оттенок сезона. Saint Laurent, Chloé и Loewe используют его в коже, аксессуарах и платьях.







10. Выразительные плечи

Силуэты с 1980-х снова в тренде. Saint Laurent и Stella McCartney делают акцент на силе через форму.







11. Принт "горошек"

Polka dot снова на подиумах – от романтических платьев Dries Van Noten до игривых вариаций Moschino.







12. Knit total look

Трикотаж с головы до пяток: мягкие свитера, вязаные юбки и теплые комплекты в оттенках осени. Gucci и Tod's делают комфорт главной роскошью.







