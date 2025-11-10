logo_ukra

Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue
НОВИНИ

Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue

12 головних модних тенденцій сезону осінь–зима 2025/2026

10 листопада 2025, 21:34
Ткачова Марія

Новий сезон дарує абсолютно свіже бачення осінньо-зимового гардероба. Дизайнери від Нью-Йорка до Парижа зробили ставку на елегантність форм, глибокі кольори та сміливі фактури. Vogue.ua виокремив дванадцять головних трендів, які визначать стиль холодного сезону 2025/2026.

Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue

Мода осінь-зима 2925-2026

1. Силует “пісочний годинник”

Класика New Look повертається: акцент на талії, округлі лінії й приталені сукні. Dior, Givenchy та Schiaparelli показали, що жіночність знову у центрі моди.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

2. Готика

Темна романтика, шкіра, чорні вуалі та драматичні силуети — у дусі Rick Owens, Balenciaga та Valentino. Готика стала новою мовою емоцій і сили.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

3. Неонові кольори

Флуоресцентні відтінки оживають у сучасному виконанні — не як ретро, а як символ енергії. Яскравість стала новим кодом впевненості.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

4. Драпірування

М’які складки та монументальні форми знову на подіумах. Alaïa, Calvin Klein і Giambattista Valli показали, як тканина може стати архітектурою.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

5. Геометричні форми

Дизайнери переосмислили кубізм: пласкі силуети, несподівані кути, складки у 3D. Junya Watanabe, Viktor&Rolf і Courrèges перетворили одяг на скульптуру.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

6. Романтизм

Пишні сорочки, жабо, комір П’єро та легкі мережива — Chanel, McQueen і Dior повертають у моду дух минулих епох.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

7. Пір’я

Легкість і театральність: страусине пір’я прикрашає костюми, вечірні сукні та сумки. Ferragamo і Nina Ricci створили тренд на “ефект польоту”.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

8. Штучне хутро

Хутряна альтернатива у всіх формах — від мінімалістичних “тедді”-пальт Gabriela Hearst до диких варіантів Fendi та Rabanne.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

9. Сливовий колір

Глибокий, вишуканий і королівський — головний відтінок сезону. Saint Laurent, Chloé і Loewe використовують його у шкірі, аксесуарах і сукнях.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

10. Виразні плечі

Силуети з 1980-х знову в тренді. Saint Laurent і Stella McCartney роблять акцент на силі через форму.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

11. Принт “горошок”

Polka dot знову на подіумах — від романтичних суконь Dries Van Noten до грайливих варіацій Moschino.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

12. Knit total look

Трикотаж із голови до п’ят: м’які светри, в’язані спідниці та теплі комплекти у відтінках осені. Gucci та Tod’s роблять комфорт головною розкішшю.


Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue - фото 2

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що подивитися у листопаді.



Джерело: https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/12-golovnih-modnih-tendenciy-sezonu-osin-zima-2025-2026-58715.html
