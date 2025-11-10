Топ-12 модних тенденцій осінь-зима 2025-2026 від Vogue

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Новий сезон дарує абсолютно свіже бачення осінньо-зимового гардероба. Дизайнери від Нью-Йорка до Парижа зробили ставку на елегантність форм, глибокі кольори та сміливі фактури. Vogue.ua виокремив дванадцять головних трендів, які визначать стиль холодного сезону 2025/2026.
Мода осінь-зима 2925-2026
1. Силует “пісочний годинник”
Класика New Look повертається: акцент на талії, округлі лінії й приталені сукні. Dior, Givenchy та Schiaparelli показали, що жіночність знову у центрі моди.
2. Готика
Темна романтика, шкіра, чорні вуалі та драматичні силуети — у дусі Rick Owens, Balenciaga та Valentino. Готика стала новою мовою емоцій і сили.
3. Неонові кольори
Флуоресцентні відтінки оживають у сучасному виконанні — не як ретро, а як символ енергії. Яскравість стала новим кодом впевненості.
4. Драпірування
М’які складки та монументальні форми знову на подіумах. Alaïa, Calvin Klein і Giambattista Valli показали, як тканина може стати архітектурою.
5. Геометричні форми
Дизайнери переосмислили кубізм: пласкі силуети, несподівані кути, складки у 3D. Junya Watanabe, Viktor&Rolf і Courrèges перетворили одяг на скульптуру.
6. Романтизм
Пишні сорочки, жабо, комір П’єро та легкі мережива — Chanel, McQueen і Dior повертають у моду дух минулих епох.
7. Пір’я
Легкість і театральність: страусине пір’я прикрашає костюми, вечірні сукні та сумки. Ferragamo і Nina Ricci створили тренд на “ефект польоту”.
8. Штучне хутро
Хутряна альтернатива у всіх формах — від мінімалістичних “тедді”-пальт Gabriela Hearst до диких варіантів Fendi та Rabanne.
9. Сливовий колір
Глибокий, вишуканий і королівський — головний відтінок сезону. Saint Laurent, Chloé і Loewe використовують його у шкірі, аксесуарах і сукнях.
10. Виразні плечі
Силуети з 1980-х знову в тренді. Saint Laurent і Stella McCartney роблять акцент на силі через форму.
11. Принт “горошок”
Polka dot знову на подіумах — від романтичних суконь Dries Van Noten до грайливих варіацій Moschino.
12. Knit total look
Трикотаж із голови до п’ят: м’які светри, в’язані спідниці та теплі комплекти у відтінках осені. Gucci та Tod’s роблять комфорт головною розкішшю.