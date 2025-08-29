Осень – это не только время теплых свитеров и пальто, но и отличный момент, чтобы разнообразить свой образ стильным головным убором. В 2025 году дизайнеры сделали ставку на практичность, но не забыли и о моде: в тренде как минималистичные варианты, так и яркие акценты.

Трендовые головные уборы на осень 2025: что будем носить в этом сезоне

1. Объемные вязаные шапки

Мягкие, фактурные, с большим рубчиком или "оверсайз" – такая шапка станет главным must-have сезона. В моде теплые оттенки: шоколад, карамель, терракота, а также яркие акценты – фуксия, лайм, электрик-голубой.

2. Береты с новым звучанием

Классический французский берет возвращается, но уже в кожаных, замшевых и даже металлизированных вариациях. Осенью 2025 года его носят не только с пальто, но и с тренчами, жакетами и даже джинсовыми луками.

3. Балаклавы и капюшоны

Streetwear снова влияет на подиумы: балаклавы и "худи капюшоны" остаются трендом. Их выбирают те, кто хочет соединить стиль и защиту от ветра. Актуальные модели в пастельных цветах и мягких тканях, которые красиво ложатся на лицо.

4. Ковбойские шляпы

Так, ковбойский стиль становится одним из самых смелых трендов осени. Особенно популярны замшевые и фетровые модели в коричневых и чёрных оттенках. Они отлично сочетаются с пальто oversize, джинсами и сапогами.

5. Классические федоры и трилби

Для ценителей элегантности дизайнеры возвращают культовые шляпы в современной интерпретации. Актуальные широкие поля, контрастные ленты и глубокие оттенки – бордо, графит, синь морской волны.

6. Платки и банданы

Ретро возвращается! Шелковые платки носят не только завязанными под подбородком в стиле старого Голливуда, но и как тюрбаны или повязки. Осенью особенно стильными будут анималистические принты, ячейка и геометрия.

7. Кепи и бейсболки

От спортивного до городского шика – кепи снова в центре внимания. В 2025 году они появляются в велюре, коже, вельвете и даже с меховыми вставками. Бейсболки носят с пальто, костюмы и платья-свитера.

Как выбрать свой идеальный головной убор?

Для овального лица подойдет почти все – экспериментируйте!

Круглому лицу будут подходить головные уборы с объемом вверху (федора, берет набок).

Квадратному лицу гармонию придадут округлые формы: вязаные шапки, платки.

Вытянутому лицу следует обратить внимание на модели с широкими полями или балаклавами.

Главный тренд осени 2025 – индивидуальность. Не бойтесь миксовать стили: вязаную шапку с классическим пальто или ковбойскую шляпу с женским платьем. Именно аксессуары создают настроение образа, а головные уборы этой осенью – настоящий ключ к стильному виду.

