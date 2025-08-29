Рубрики
Осень – это не только время теплых свитеров и пальто, но и отличный момент, чтобы разнообразить свой образ стильным головным убором. В 2025 году дизайнеры сделали ставку на практичность, но не забыли и о моде: в тренде как минималистичные варианты, так и яркие акценты.
Трендовые головные уборы на осень 2025: что будем носить в этом сезоне
1. Объемные вязаные шапки
Мягкие, фактурные, с большим рубчиком или "оверсайз" – такая шапка станет главным must-have сезона. В моде теплые оттенки: шоколад, карамель, терракота, а также яркие акценты – фуксия, лайм, электрик-голубой.
2. Береты с новым звучанием
Классический французский берет возвращается, но уже в кожаных, замшевых и даже металлизированных вариациях. Осенью 2025 года его носят не только с пальто, но и с тренчами, жакетами и даже джинсовыми луками.
3. Балаклавы и капюшоны
Streetwear снова влияет на подиумы: балаклавы и "худи капюшоны" остаются трендом. Их выбирают те, кто хочет соединить стиль и защиту от ветра. Актуальные модели в пастельных цветах и мягких тканях, которые красиво ложатся на лицо.
4. Ковбойские шляпы
Так, ковбойский стиль становится одним из самых смелых трендов осени. Особенно популярны замшевые и фетровые модели в коричневых и чёрных оттенках. Они отлично сочетаются с пальто oversize, джинсами и сапогами.
5. Классические федоры и трилби
Для ценителей элегантности дизайнеры возвращают культовые шляпы в современной интерпретации. Актуальные широкие поля, контрастные ленты и глубокие оттенки – бордо, графит, синь морской волны.
6. Платки и банданы
Ретро возвращается! Шелковые платки носят не только завязанными под подбородком в стиле старого Голливуда, но и как тюрбаны или повязки. Осенью особенно стильными будут анималистические принты, ячейка и геометрия.
7. Кепи и бейсболки
От спортивного до городского шика – кепи снова в центре внимания. В 2025 году они появляются в велюре, коже, вельвете и даже с меховыми вставками. Бейсболки носят с пальто, костюмы и платья-свитера.
Для овального лица подойдет почти все – экспериментируйте!
Круглому лицу будут подходить головные уборы с объемом вверху (федора, берет набок).
Квадратному лицу гармонию придадут округлые формы: вязаные шапки, платки.
Вытянутому лицу следует обратить внимание на модели с широкими полями или балаклавами.
Главный тренд осени 2025 – индивидуальность. Не бойтесь миксовать стили: вязаную шапку с классическим пальто или ковбойскую шляпу с женским платьем. Именно аксессуары создают настроение образа, а головные уборы этой осенью – настоящий ключ к стильному виду.
