На Неделе моды в Париже представили первую коллекцию Дюрана Лантинка как креативного директора Jean Paul Gaultier.

Жан Поль Готье представил «волосатую» коллекцию на весну-лето 2026

В первой коллекции Лантинка главным элементом стали откровенные боди. Шоу дополнили минималистические костюмы с неожиданными разрезами и отсылка в классику бренда, включая тельники.

Однако самой поразительной частью показа стали боди с реалистичными изображениями мужского тела. Причем нарисованная нагота на изделиях показывалась, как есть.

Мнения о коллекции разделились. Одни не понимают, как бренд дошел до такой откровенности, другие восхищаются смелостью Лантинка, сравнивая его с самим Готье.

В публикации New York Times отметили , что подобные "провокации ради провокации" скорее выглядят как детство.

"Что бы сделал мистер Лантинк , тот самый, кто в прошлом сезоне показал мужчину в протезе женской обнаженной груди и женщину в мужском, для своей первой коллекции для Gaultier? Он представил модный эквивалент нежелательных фото в интимной зоне", — говорится в публикации.

Дюран Лантинк стал первым постоянным креативным директором Jean Paul Gaultier в апреле 2025 года. Это первый случай за всю 48-летнюю историю бренда. В нем с 2020 года каждую коллекцию создавал новый приглашенный дизайнер.





