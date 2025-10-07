На Тижні моди в Парижі представили першу колекцію Дюрана Лантінка як креативного директора Jean Paul Gaultier.

Жан Поль Готье представив «волохату» колекцію на весну-літо 2026

У першій колекції Лантінка головним елементом стали відверті боді. Шоу доповнили мінімалістичні костюми з несподіваними розрізами та відсилання до класики бренду, включаючи тільники.

Фото: instagram.com/jeanpaulgaultier

Однак найвражаючою частиною показу стали боді з реалістичними зображеннями чоловічого тіла. Причому намальована нагота на виробах показувалася як є.

Думки про колекцію розділилися. Одні не розуміють, як бренд дійшов до такої відвертості, інші захоплюються сміливістю Лантінка, порівнюючи його із самим Готьє.

У публікації New York Times зазначили, що подібні "провокації заради провокації" швидше виглядають як дитинство.

"Що б зробив містер Ланті н к, той самий, хто минулого сезону показав чоловіка в протезі жіночих оголених грудей і жінку в чоловічому, для своєї першої колекції для Gaultier? Він представив модний еквівалент небажаного фото в інтимній зоні", — йдеться у публікації.

Дюран Лантінк став першим постійним креативним директором Jean Paul Gaultier у квітні 2025 року. Це перший випадок за усю 48-річну історію бренду. До нього із 2020 року кожну колекцію створював новий запрошений дизайнер.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що осінь — це не лише час теплих светрів і пальт, а й чудовий момент, щоб урізноманітнити свій образ стильним головним убором. У 2025 році дизайнери зробили ставку на практичність, але не забули й про моду: у тренді як мінімалістичні варіанти, так і яскраві акценти.