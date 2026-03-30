Главная Новости Мода 2026 Louis Vuitton удивил пасхальной коллекцией
НОВОСТИ

Louis Vuitton удивил пасхальной коллекцией

Louis Vuitton превратил культовую сумку в десерт – бренд представил шоколадную новинку к Пасхе

30 марта 2026, 00:41
Ткачова Марія

Французский модный дом Louis Vuitton представил необычную Пасхальную новинку 2026 года — шоколадную сумку, созданную в виде одного из культовых аксессуаров бренда.

Louis Vuitton выпустил шоколадную сумку

Проект реализовали в сотрудничестве с известным шеф-кондитером Максимом Фредериком, отвечавшим за гастрономическую часть изделия.

Десерт выполнен из сочетания темного и молочного шоколада, внутри имеет начинку из карамели и хрустящих элементов. В то же время, особый акцент сделан на деталях: форма, текстура и декоративные элементы максимально воспроизводят дизайн настоящей сумки Louis Vuitton.

Эта новинка стала продолжением экспериментов бренда по сочетанию моды и гастрономии. Ранее Louis Vuitton уже представил тематические десерты, однако на этот раз концепцию довели до максимального сходства с реальным аксессуаром.

Шоколадная сумка войдет в пасхальную коллекцию 2026 года и будет доступна в ограниченном количестве.

Таким образом, бренд не только создает уникальные продукты, но и расширяет границы восприятия моды, превращая ее в интерактивный и даже съедобный опыт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на линии фронта в Украине выживают преимущественно лишь мелкие животные, которые могут прятаться под землей. Большие звери и птицы либо убежали, либо погибли из-за постоянных обстрелов.
Об этом рассказал зоолог Игорь Дикий. По его словам, в зоне боевых действий действует простое правило: выживает тот, кто может скрыться. Поэтому на передовой остались преимущественно грызуны, а также отдельные хищники, такие как лисы. Большие животные — волки, кабаны, косули и лоси — покинули эти территории. Птицы также изменили поведение: на "нули" остались лишь мелкие виды, в то время как аисты, орлы и журавли исчезли из-за опасности.



Источник: https://hypebeast.com/2026/3/louis-vuitton-maxime-frederic-easter-2026-chocolate-bag-release-info
