Louis Vuitton удивил пасхальной коллекцией

Французский модный дом Louis Vuitton представил необычную Пасхальную новинку 2026 года — шоколадную сумку, созданную в виде одного из культовых аксессуаров бренда.

Louis Vuitton выпустил шоколадную сумку

Проект реализовали в сотрудничестве с известным шеф-кондитером Максимом Фредериком, отвечавшим за гастрономическую часть изделия.

Десерт выполнен из сочетания темного и молочного шоколада, внутри имеет начинку из карамели и хрустящих элементов. В то же время, особый акцент сделан на деталях: форма, текстура и декоративные элементы максимально воспроизводят дизайн настоящей сумки Louis Vuitton.

Эта новинка стала продолжением экспериментов бренда по сочетанию моды и гастрономии. Ранее Louis Vuitton уже представил тематические десерты, однако на этот раз концепцию довели до максимального сходства с реальным аксессуаром.

Шоколадная сумка войдет в пасхальную коллекцию 2026 года и будет доступна в ограниченном количестве.

Таким образом, бренд не только создает уникальные продукты, но и расширяет границы восприятия моды, превращая ее в интерактивный и даже съедобный опыт.

