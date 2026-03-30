Louis Vuitton здивував великодньою колекцією

Французький модний дім Louis Vuitton представив незвичну новинку до Великодня 2026 року — шоколадну сумку, створену у вигляді одного з культових аксесуарів бренду.

Проєкт реалізували у співпраці з відомим шеф-кондитером Максимом Фредеріком, який відповідав за гастрономічну частину виробу.

Десерт виконаний із поєднання темного та молочного шоколаду, а всередині має начинку з карамелі та хрустких елементів. Водночас особливий акцент зроблено на деталях: форма, текстура та декоративні елементи максимально відтворюють дизайн справжньої сумки Louis Vuitton.

Ця новинка стала продовженням експериментів бренду з поєднання моди та гастрономії. Раніше Louis Vuitton вже презентував тематичні десерти, однак цього разу концепцію довели до максимальної схожості з реальним аксесуаром.

Шоколадна сумка увійде до великодньої колекції 2026 року та буде доступна в обмеженій кількості.

Таким чином бренд не лише створює унікальні продукти, а й розширює межі сприйняття моди, перетворюючи її на інтерактивний і навіть їстівний досвід.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на лінії фронту в Україні виживають переважно лише дрібні тварини, які можуть ховатися під землею. Великі звірі та птахи або втекли, або загинули через постійні обстріли.

Про це розповів зоолог Ігор Дикий. За його словами, у зоні бойових дій діє просте правило: виживає той, хто може сховатися. Тому на передовій залишилися переважно гризуни, а також окремі хижаки, як-от лисиці. Натомість великі тварини — вовки, кабани, козулі та лосі — покинули ці території. Птахи також змінили поведінку: на "нулі" залишилися лише дрібні види, тоді як лелеки, орли та журавлі зникли через небезпеку.

