Louis Vuitton здивував великодньою колекцією

Ткачова Марія
Французький модний дім Louis Vuitton представив незвичну новинку до Великодня 2026 року — шоколадну сумку, створену у вигляді одного з культових аксесуарів бренду.
Louis Vuitton випустив шоколадну сумку
Проєкт реалізували у співпраці з відомим шеф-кондитером Максимом Фредеріком, який відповідав за гастрономічну частину виробу.
Десерт виконаний із поєднання темного та молочного шоколаду, а всередині має начинку з карамелі та хрустких елементів. Водночас особливий акцент зроблено на деталях: форма, текстура та декоративні елементи максимально відтворюють дизайн справжньої сумки Louis Vuitton.
Ця новинка стала продовженням експериментів бренду з поєднання моди та гастрономії. Раніше Louis Vuitton вже презентував тематичні десерти, однак цього разу концепцію довели до максимальної схожості з реальним аксесуаром.
Шоколадна сумка увійде до великодньої колекції 2026 року та буде доступна в обмеженій кількості.
Таким чином бренд не лише створює унікальні продукти, а й розширює межі сприйняття моди, перетворюючи її на інтерактивний і навіть їстівний досвід.