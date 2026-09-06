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Pantone Cerulean: как цвет года стал культовым благодаря фильму "Дьявол носит Prada"

Как голубой оттенок Pantone прошёл путь от "Цвета года" до культовой сцены в знаменитом фильме.

6 сентября 2026, 15:31
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Сергій Кречмаровський

Cerulean стал первым цветом года Pantone в 2000 году, а спустя шесть лет получил неожиданную известность благодаря культовой сцене из "Дьявола носит Prada".

Pantone Cerulean: как цвет года стал культовым благодаря фильму "Дьявол носит Prada"

Цвет Pantone Cerulean. Фото: ИИ

Pantone Cerulean, или Cerulean Blue (PANTONE 15-4020), вошёл в историю как первый "Цвет года" компании. Для начала нового тысячелетия Pantone выбрал голубой оттенок, который ассоциировался с небом, спокойствием, стабильностью и надеждой на будущее. Отдельное значение имела и экологическая тема: компания связывала популярность голубого с обеспокоенностью состоянием водных ресурсов.

Но настоящая слава пришла к Cerulean позже. В 2006 году в фильме "Дьявол носит Prada" Миранда Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип, произносит знаменитую речь о небесно-голубом цвете свитера Андреа. Она объясняет, что оттенок, который кажется случайным выбором героини, на самом деле связан с решениями индустрии моды и постепенно попадает в массовую одежду.

Сцена стала одним из самых известных моментов фильма и помогла зрителям увидеть моду как огромную систему, где цвет с подиума может пройти долгий путь до обычного магазина. Именно поэтому Cerulean оказался известен далеко за пределами профессионального мира дизайна.

В 2026 году Pantone вновь напомнил об этой истории. Компания связала возвращение интереса к Cerulean с выходом продолжения фильма "Дьявол носит Prada 2". При этом Pantone отмечает, что оттенок сохранил свою эмоциональную привлекательность спустя десятилетия: голубой по-прежнему ассоциируется со свободой, спокойствием и ощущением простора.

Так цвет, выбранный Pantone ещё в 2000 году, спустя годы стал частью поп-культуры и одним из символов фильма о мире моды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему Pantone создал цвет, посвящённый менструации.



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