Pantone Cerulean: як колір року став культовим завдяки фільму "Диявол носить Prada"

Cerulean став першим кольором року Pantone у 2000 році, а через шість років отримав несподівану популярність завдяки культовій сцені з "Диявола носить Prada".

Колір Pantone Cerulean. Фото: ШІ

Pantone Cerulean, або Cerulean Blue (PANTONE 15-4020), увійшов в історію як перший "Колір року" компанії. Для початку нового тисячоліття Pantone обрав блакитний відтінок, який асоціювався з небом, спокоєм, стабільністю та надією на майбутнє. Окреме значення мала і екологічна тема: компанія пов'язувала популярність блакитного із занепокоєнням станом водних ресурсів.

Але справжня слава прийшла до Cerulean пізніше. У 2006 році у фільмі "Диявол носить Prada" Міранда Прістлі, яку зіграла Меріл Стріп, виголошує знамениту промову про небесно-блакитний колір светра Андреа. Вона пояснює, що відтінок, який здається випадковим вибором героїні, насправді пов'язаний із рішеннями індустрії моди та поступово потрапляє у масовий одяг.

Сцена стала одним із найвідоміших моментів фільму та допомогла глядачам побачити моду як величезну систему, де колір з подіуму може пройти довгий шлях до звичайного магазину. Саме тому Cerulean виявився відомим далеко за межами професійного світу дизайну.

У 2026 році Pantone знову нагадав про цю історію. Компанія пов'язала повернення інтересу до Cerulean із виходом продовження фільму "Диявол носить Prada 2". При цьому Pantone зазначає, що відтінок зберіг свою емоційну привабливість через десятиліття: блакитний, як і раніше, асоціюється зі свободою, спокоєм та відчуттям простору.

Так колір, обраний Pantone ще у 2000 році, через роки став частиною попкультури та одним із символів фільму про світ моди.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому Pantone створив колір, присвячений менструації.