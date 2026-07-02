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Пляжный этикет: почему стилисты советуют мужчинам отказаться от классических плавок в пользу шорт

Почему мужские плавки лучше спрятать далеко в шкаф

2 июля 2026, 16:23
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Недилько Ксения

Современная мужская мода диктует новые правила для летнего отдыха, где классические облегающие плавки (слипы и брифы) все больше уступают место стильным плавательным шортам. В последние годы взгляды на мужской пляжный гардероб кардинально изменились. Сегодня эксперты по стилю единодушно советуют выбирать более свободные модели. Такое решение не только отвечает актуальным трендам, но и решает вопросы эстетики, комфорта и базового этикета.

Пляжный этикет: почему стилисты советуют мужчинам отказаться от классических плавок в пользу шорт

Иллюстративное фото

Ниже приведены главные причины, почему на открытом пляже шорты для купания значительно лучше, чем традиционные плавки.

1. Уместность и универсальность (Эффект "с пляжа в жизнь")

Главный минус классических узких плавок состоит в том, что они являются исключительно нижним бельем для воды. У них нельзя выйти за пределы песка. Стилисты канала 24 отмечают, что плавательные шорты являются полноценным элементом одежды.

  • В шортах можно свободно зайти в прибрежное кафе, бар или сувенирный магазин.
  • Они лишают нужды постоянно переодеваться.
  • Для создания опрятного образа вне пляжа к ним достаточно просто добавить футболку или легкую льняную рубашку.

2. Эстетика и особенности фигуры

Облегающие плавки-слепы безжалостно подчеркивают любые нюансы мужского телосложения. Специалисты модного блога Fortune отмечают, что городские и пляжные тренды ориентированы на сохранение правильных пропорций тела.

  • Шорты для купания (шорты-бермуды или board shorts ) визуально балансируют фигуру.
  • Они успешно маскируют маленький животик либо другие недочеты.
  • Правильно подобранная длина до середины бедра или чуть выше колена подходит мужчинам любого роста и комплекции.

3. Комфорт во время активного отдыха

Пляж – это не только пассивное лежание на шезлонге, но и подвижные игры. Дизайнеры бренда Coolman напоминают, что для пляжного волейбола, фрисби или прогулок по побережью шорты значительно практичнее.

  • Они защищают нежную кожу бедер от ожогов под горячим солнцем и трение о песок.
  • Качественные современные модели имеют внутреннюю гигиеническую сетку. Она обеспечивает отличную вентиляцию и фиксацию без эффекта сдавливания.

4. Четкое разделение: бассейн против пляжа

Современный этикет ясно разделяет локации для отдыха. Эксперты портала Ракурс рекомендуют оставлять облегающие спортивные плавки для закрытых спортивных бассейнов, где они нужны для улучшения гидродинамики во время тренировок. На открытых природных водоемах и курортах свободный и расслабленный стиль выглядит гораздо естественнее и гармоничнее.

Какие шорты для купания выбрать?

Чтобы не ошибиться с покупкой, стилисты советуют обращать внимание на следующие критерии:

  • Материал: Только легкие технологические синтетические ткани (полиэстер или нейлон), высыхающие в считанные минуты.
  • Длина: Оптимальный вариант – на 5–7 сантиметров выше колена. Слишком длинные шорты зрительно уменьшают рост, а слишком короткие приближают их к белью.
  • Пояс: Модели на эластичной резинке со шнурком ( swim shorts ) являются наиболее универсальными и удобными для плавания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у многих мужчин мира во время аномальной жары увеличивается половой орган .



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