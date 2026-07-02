Пляжний етикет: чому стилісти радять чоловікам відмовитися від класичних плавок на користь шортів

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Недилько Ксения
Сучасна чоловіча мода диктує нові правила для літнього відпочинку, де класичні облягаючі плавки (сліпи та брифи) дедалі більше поступаються місцем стильним плавальним шортам. За останні роки погляди на чоловічий пляжний гардероб кардинально змінилися. Сьогодні експерти зі стилю одностайно радять обирати вільніші моделі. Таке рішення не лише відповідає актуальним трендам, а й вирішує питання естетики, комфорту та базового етикету.
Ілюстративне фото
Нижче наведено головні причини, чому на відкритому пляжі шорти для купання є значно кращим вибором, ніж традиційні плавки.
1. Доречність та універсальність (Ефект "з пляжу в життя")
Головний мінус класичних вузьких плавок полягає в тому, що вони є виключно спідньою білизною для води. У них не можна вийти за межі піску. Стилісти 24 каналу зазначають, що плавальні шорти є повноцінним елементом одягу.
2. Естетика та особливості фігури
Облягаючі плавки-сліпи безжально підкреслюють будь-які нюанси чоловічої статури. Спеціалісти модного блогу Fortune наголошують, що міські та пляжні тренди орієнтовані на збереження правильних пропорцій тіла.
3. Комфорт під час активного відпочинку
Пляж — це не лише пасивне лежання на шезлонгу, а й рухливі ігри. Дизайнери бренду Coolman нагадують, що для пляжного волейболу, фрісбі чи прогулянок узбережжям шорти є значно практичнішими.
4. Чіткий поділ: басейн проти пляжу
Сучасний етикет чітко розділяє локації для відпочинку. Експерти порталу Ракурс рекомендують залишати спортивні облягаючі плавки для закритих спортивних басейнів, де вони потрібні для покращення гідродинаміки під час тренувань. Натомість на відкритих природних водоймах та курортах вільний і розслаблений стиль виглядає набагато природніше та гармонійніше.
Які шорти для купання вибрати?
Щоб не помилитися з покупкою, стилісти радять звертати увагу на такі критерії:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у багатьох чоловіків світу під час аномальної спеки збільшується статевий орган.