Пляжний етикет: чому стилісти радять чоловікам відмовитися від класичних плавок на користь шортів

Сучасна чоловіча мода диктує нові правила для літнього відпочинку, де класичні облягаючі плавки (сліпи та брифи) дедалі більше поступаються місцем стильним плавальним шортам. За останні роки погляди на чоловічий пляжний гардероб кардинально змінилися. Сьогодні експерти зі стилю одностайно радять обирати вільніші моделі. Таке рішення не лише відповідає актуальним трендам, а й вирішує питання естетики, комфорту та базового етикету.

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Нижче наведено головні причини, чому на відкритому пляжі шорти для купання є значно кращим вибором, ніж традиційні плавки.

1. Доречність та універсальність (Ефект "з пляжу в життя")

Головний мінус класичних вузьких плавок полягає в тому, що вони є виключно спідньою білизною для води. У них не можна вийти за межі піску. Стилісти 24 каналу зазначають, що плавальні шорти є повноцінним елементом одягу.

У шортах можна вільно зайти до прибережного кафе, бару чи сувенірної крамниці.

Вони позбавляють потреби постійно переодягатися.

Для створення охайного образу поза пляжем до них достатньо просто додати футболку чи легку лляну сорочку.

2. Естетика та особливості фігури

Облягаючі плавки-сліпи безжально підкреслюють будь-які нюанси чоловічої статури. Спеціалісти модного блогу Fortune наголошують, що міські та пляжні тренди орієнтовані на збереження правильних пропорцій тіла.

Шорти для купання (шорти-бермуди або board shorts ) візуально балансують фігуру.

) візуально балансують фігуру. Вони вдало маскують невеликий живіт чи інші недоліки.

Правильно підібрана довжина до середини стегна чи трохи вище коліна пасує чоловікам будь-якого зросту та комплекції.

3. Комфорт під час активного відпочинку

Пляж — це не лише пасивне лежання на шезлонгу, а й рухливі ігри. Дизайнери бренду Coolman нагадують, що для пляжного волейболу, фрісбі чи прогулянок узбережжям шорти є значно практичнішими.

Вони захищають ніжну шкіру стегон від опіків під гарячим сонцем та тертя об пісок.

Якісні сучасні моделі мають внутрішню гігієнічну сітку. Вона забезпечує чудову вентиляцію і фіксацію без ефекту здавлювання.

4. Чіткий поділ: басейн проти пляжу

Сучасний етикет чітко розділяє локації для відпочинку. Експерти порталу Ракурс рекомендують залишати спортивні облягаючі плавки для закритих спортивних басейнів, де вони потрібні для покращення гідродинаміки під час тренувань. Натомість на відкритих природних водоймах та курортах вільний і розслаблений стиль виглядає набагато природніше та гармонійніше.

Які шорти для купання вибрати?

Щоб не помилитися з покупкою, стилісти радять звертати увагу на такі критерії:

Матеріал : Тільки легкі технологічні синтетичні тканини (поліестер чи нейлон), які висихають за лічені хвилини.

: Тільки легкі технологічні синтетичні тканини (поліестер чи нейлон), які висихають за лічені хвилини. Довжина : Оптимальний варіант — на 5–7 сантиметрів вище коліна. Занадто довгі шорти візуально зменшують зріст, а занадто короткі наближають їх до білизни.

: Оптимальний варіант — на 5–7 сантиметрів вище коліна. Занадто довгі шорти візуально зменшують зріст, а занадто короткі наближають їх до білизни. Пояс: Моделі на еластичній гумці зі шнурком (swim shorts) є найбільш універсальними та зручними для плавання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у багатьох чоловіків світу під час аномальної спеки збільшується статевий орган.