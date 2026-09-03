logo

BTC/USD

81242

ETH/USD

2511.66

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мода 2026 Самая дорогая сумка в истории: оригинальный Birkin Джейн Биркин продали за 10 миллионов долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Самая дорогая сумка в истории: оригинальный Birkin Джейн Биркин продали за 10 миллионов долларов

Оригинальный Birkin, принадлежавший Джейн Биркин, установил мировой рекорд после продажи на аукционе Sotheby's в Париже.

3 сентября 2026, 21:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Оригинальная сумка Hermès Birkin, принадлежавшая британской актрисе и певице Джейн Биркин, установила новый мировой рекорд. Раритетный аксессуар продали на аукционе Sotheby's в Париже за 8 582 500 евро, или 10 052 940 долларов.

Самая дорогая сумка в истории: оригинальный Birkin Джейн Биркин продали за 10 миллионов долларов

Сумка Birkin. Фото: Guinness World Records

Сделка состоялась 10 июля 2025 года, однако официально о рекорде Guinness World Records сообщил 3 сентября 2026 года. Теперь этот экземпляр считается самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе.

Покупателем стала японская компания Valuence Japan Inc., которая специализируется на покупке и перепродаже предметов роскоши. Новый владелец заявил, что не собирается перепродавать Birkin ради прибыли, а планирует представить сумку публике как часть культурного наследия.

История легендарного аксессуара началась ещё в 1981 году. Во время авиаперелёта Джейн Биркин случайно выронила вещи из своей соломенной сумки и пожаловалась соседу на то, что обычные кожаные модели слишком маленькие. Её соседом оказался Жан-Луи Дюма, тогдашний руководитель Hermès.

Дюма набросал идею новой вместительной сумки прямо на бумажном пакете. Первый Birkin был изготовлен Hermès в 1985 году и получил имя Джейн Биркин.

Проданный экземпляр считается уникальным. Это единственная официальная модель Birkin с фиксированным плечевым ремнём. На передней части сохранилась гравировка "J.B." — инициалы актрисы. Внутри также находится небольшой маникюрный набор на цепочке, которым Биркин пользовалась для ухода за ногтями.

Сумка имеет необычный размер, сочетая высоту модели 35 с глубиной модели 40. На ней сохранились следы многолетнего использования, но оригинальная фактура и гравировка остались на месте.

Предыдущий аукционный рекорд также принадлежал Birkin, однако нынешняя цена более чем в 30 раз превысила результат 2011 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как известный бренд превратил обычный цвет в ювелирную роскошь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/9/original-hermes-birkin-owned-by-actress-its-named-after-sells-for-record-10-million
Теги:

Новости

Все новости