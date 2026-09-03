Самая дорогая сумка в истории: оригинальный Birkin Джейн Биркин продали за 10 миллионов долларов

Оригинальная сумка Hermès Birkin, принадлежавшая британской актрисе и певице Джейн Биркин, установила новый мировой рекорд. Раритетный аксессуар продали на аукционе Sotheby's в Париже за 8 582 500 евро, или 10 052 940 долларов.

Сумка Birkin. Фото: Guinness World Records

Сделка состоялась 10 июля 2025 года, однако официально о рекорде Guinness World Records сообщил 3 сентября 2026 года. Теперь этот экземпляр считается самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе.

Покупателем стала японская компания Valuence Japan Inc., которая специализируется на покупке и перепродаже предметов роскоши. Новый владелец заявил, что не собирается перепродавать Birkin ради прибыли, а планирует представить сумку публике как часть культурного наследия.

История легендарного аксессуара началась ещё в 1981 году. Во время авиаперелёта Джейн Биркин случайно выронила вещи из своей соломенной сумки и пожаловалась соседу на то, что обычные кожаные модели слишком маленькие. Её соседом оказался Жан-Луи Дюма, тогдашний руководитель Hermès.

Дюма набросал идею новой вместительной сумки прямо на бумажном пакете. Первый Birkin был изготовлен Hermès в 1985 году и получил имя Джейн Биркин.

Проданный экземпляр считается уникальным. Это единственная официальная модель Birkin с фиксированным плечевым ремнём. На передней части сохранилась гравировка "J.B." — инициалы актрисы. Внутри также находится небольшой маникюрный набор на цепочке, которым Биркин пользовалась для ухода за ногтями.

Сумка имеет необычный размер, сочетая высоту модели 35 с глубиной модели 40. На ней сохранились следы многолетнего использования, но оригинальная фактура и гравировка остались на месте.

Предыдущий аукционный рекорд также принадлежал Birkin, однако нынешняя цена более чем в 30 раз превысила результат 2011 года.

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