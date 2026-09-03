Найдорожча сумка в історії: оригінальну Birkin Джейн Біркін продали за 10 мільйонів доларів

Оригінальна сумка Hermès Birkin, яка належала британській актрисі та співачці Джейн Біркін, встановила новий світовий рекорд. Раритетний аксесуар продали на аукціоні Sotheby's у Парижі за 8 582 500 євро, або 10 052 940 доларів.

Сумка Birkin. Фото: Guinness World Records

Угода відбулася 10 липня 2025 року, проте офіційно про рекорд Guinness World Records повідомив 3 вересня 2026 року. Тепер цей екземпляр вважається найдорожчою сумкою, коли-небудь проданою на аукціоні.

Покупцем стала японська компанія Valuence Japan Inc., яка спеціалізується на купівлі та перепродажі предметів розкоші. Новий власник заявив, що не збирається перепродувати Birkin заради прибутку, а планує представити сумку публіці як частину культурної спадщини.

Історія легендарного аксесуара розпочалася ще 1981 року. Під час авіаперельоту Джейн Біркін випадково випустила речі зі своєї солом'яної сумки і поскаржилася сусідові на те, що звичайні шкіряні моделі надто маленькі. Її сусідом виявився Жан-Луї Дюма, тодішній керівник Hermès.

Дюма накидав ідею нової місткої сумки просто на паперовому пакеті. Перша Birkin була виготовлена Hermès у 1985 році і отримала ім'я Джейн Біркін.

Проданий екземпляр вважається унікальним. Це єдина офіційна модель Birkin із фіксованим плечовим ременем. На передній частині збереглося гравіювання "JB" — ініціали актриси. Усередині міститься невеликий манікюрний набір на ланцюжку, яким Біркін користувалася для догляду за нігтями.

Сумка має незвичайний розмір, поєднуючи висоту моделі 35 із глибиною моделі 40. На ній збереглися сліди багаторічного використання, але оригінальна фактура та гравіювання залишилися на місці.

Попередній аукціонний рекорд також належав Birkin, проте нинішня ціна більш ніж у 30 разів перевищила результат 2011 року.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як відомий бренд перетворив звичайний колір на ювелірну розкіш.