Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт

Современная школьная мода отошла от жестких рамок скучной классики. Сегодня главная задача школьной одежды для мальчиков – сочетать опрятный вид, дресс-код и максимальное удобство для активного дня. Вместо неудобных пиджаков и плотных рубашек дизайнеры предлагают свободные силуэты, мягкие трикотажные ткани и функциональную многослойную одежду. Составить стильный базовый капсульный гардероб, в котором ребенок будет чувствовать себя уверенно, можно с помощью нескольких актуальных стилистических направлений.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Современная классика ( Smart Casual )

Этот стиль идеально подходит для школ с умеренным дресс-кодом. Классические брюки заменяют чиносами или лаконичными темными джинсами прямого кроя без потертостей. Вместо классического пиджака, часто сковывающего движения, используют структурированные блейзеры, мягкие кардиганы или трикотажные жилеты.





Основа образа : Рубашка базового оттенка (белая, голубая, светло-серая).

: Рубашка базового оттенка (белая, голубая, светло-серая). Теплый слой : Трикотажный пуловер с V-образным вырезом, одетый поверх рубашки.

: Трикотажный пуловер с V-образным вырезом, одетый поверх рубашки. Низ : Брюки-чиносы темно-синего, графитового или оливкового цвета.

: Брюки-чиносы темно-синего, графитового или оливкового цвета. Обувь : Кожаные лоферы или однотонные минималистичные кеды.

Спортивный шик и стиль Преппи (Preppy)

Преппи – это стиль учащихся элитных зарубежных колледжей, который выглядит дорого, но остается очень удобным. Здесь активно используются вязаные принадлежности, нашивки, геометрические узоры (ромбы) и уютные элементы спортивного стиля.





Основа образа : Теннисная рубашка-поло с длинным или коротким рукавом.

: Теннисная рубашка-поло с длинным или коротким рукавом. Верхняя одежда : Бомбер из плотной ткани или трикотажная кофта на пуговицах.

: Бомбер из плотной ткани или трикотажная кофта на пуговицах. Низ : Брюки вельветовые или свободные штаны кюлоты/карго сдержанных цветов.

: Брюки вельветовые или свободные штаны кюлоты/карго сдержанных цветов. Обувь : Аккуратные кроссовки на массивной белой подошве.

Трендовый оверсайз и многослойность

Для подростков, стремящихся к самовыражению и свободе, подойдет расслабленный стиль с элементами оверсайза. Главное правило – следить, чтобы вещи не выглядели неряшливо. Многослойность помогает адаптироваться к изменению температуры в классах в течение дня.





Основа образа : Однотонная футболка или тонкая водолазка в рубчик.

: Однотонная футболка или тонкая водолазка в рубчик. Рубашка : Плотная рубашка в клетку (тартан) или вельветовая рубашка свободного кроя, которую носят расстегнутой.

: Плотная рубашка в клетку (тартан) или вельветовая рубашка свободного кроя, которую носят расстегнутой. Низ : Свободные брюки или джоггеры из плотного коттона.

: Свободные брюки или джоггеры из плотного коттона. Обувь : Высокие кеды или массивные ботинки.

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