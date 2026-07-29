Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт

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Недилько Ксения
Современная школьная мода отошла от жестких рамок скучной классики. Сегодня главная задача школьной одежды для мальчиков – сочетать опрятный вид, дресс-код и максимальное удобство для активного дня. Вместо неудобных пиджаков и плотных рубашек дизайнеры предлагают свободные силуэты, мягкие трикотажные ткани и функциональную многослойную одежду. Составить стильный базовый капсульный гардероб, в котором ребенок будет чувствовать себя уверенно, можно с помощью нескольких актуальных стилистических направлений.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Этот стиль идеально подходит для школ с умеренным дресс-кодом. Классические брюки заменяют чиносами или лаконичными темными джинсами прямого кроя без потертостей. Вместо классического пиджака, часто сковывающего движения, используют структурированные блейзеры, мягкие кардиганы или трикотажные жилеты.
Преппи – это стиль учащихся элитных зарубежных колледжей, который выглядит дорого, но остается очень удобным. Здесь активно используются вязаные принадлежности, нашивки, геометрические узоры (ромбы) и уютные элементы спортивного стиля.
Для подростков, стремящихся к самовыражению и свободе, подойдет расслабленный стиль с элементами оверсайза. Главное правило – следить, чтобы вещи не выглядели неряшливо. Многослойность помогает адаптироваться к изменению температуры в классах в течение дня.
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