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Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт

Гайд для родителей: как подобрать стильные образы для ребенка в школу и позаботиться о его комфорте

29 июля 2026, 18:06
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Недилько Ксения

Современная школьная мода отошла от жестких рамок скучной классики. Сегодня главная задача школьной одежды для мальчиков – сочетать опрятный вид, дресс-код и максимальное удобство для активного дня. Вместо неудобных пиджаков и плотных рубашек дизайнеры предлагают свободные силуэты, мягкие трикотажные ткани и функциональную многослойную одежду. Составить стильный базовый капсульный гардероб, в котором ребенок будет чувствовать себя уверенно, можно с помощью нескольких актуальных стилистических направлений.

Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Современная классика ( Smart Casual )

Этот стиль идеально подходит для школ с умеренным дресс-кодом. Классические брюки заменяют чиносами или лаконичными темными джинсами прямого кроя без потертостей. Вместо классического пиджака, часто сковывающего движения, используют структурированные блейзеры, мягкие кардиганы или трикотажные жилеты.

Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2
Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2
Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2


  • Основа образа : Рубашка базового оттенка (белая, голубая, светло-серая).
  • Теплый слой : Трикотажный пуловер с V-образным вырезом, одетый поверх рубашки.
  • Низ : Брюки-чиносы темно-синего, графитового или оливкового цвета.
  • Обувь : Кожаные лоферы или однотонные минималистичные кеды.

Спортивный шик и стиль Преппи (Preppy)

Преппи – это стиль учащихся элитных зарубежных колледжей, который выглядит дорого, но остается очень удобным. Здесь активно используются вязаные принадлежности, нашивки, геометрические узоры (ромбы) и уютные элементы спортивного стиля.

Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2
Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2
Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2
Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2


  • Основа образа : Теннисная рубашка-поло с длинным или коротким рукавом.
  • Верхняя одежда : Бомбер из плотной ткани или трикотажная кофта на пуговицах.
  • Низ : Брюки вельветовые или свободные штаны кюлоты/карго сдержанных цветов.
  • Обувь : Аккуратные кроссовки на массивной белой подошве.

Трендовый оверсайз и многослойность

Для подростков, стремящихся к самовыражению и свободе, подойдет расслабленный стиль с элементами оверсайза. Главное правило – следить, чтобы вещи не выглядели неряшливо. Многослойность помогает адаптироваться к изменению температуры в классах в течение дня.

Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2
Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2
Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2
Современный школьный гардероб для мальчиков: трендовые образы, сочетающие стиль и полный комфорт - фото 2


  • Основа образа : Однотонная футболка или тонкая водолазка в рубчик.
  • Рубашка : Плотная рубашка в клетку (тартан) или вельветовая рубашка свободного кроя, которую носят расстегнутой.
  • Низ : Свободные брюки или джоггеры из плотного коттона.
  • Обувь : Высокие кеды или массивные ботинки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как сохранять модный вид в любом возрасте .



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