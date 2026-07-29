Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт

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Недилько Ксения
Сучасна шкільна мода відійшла від жорстких рамок нудної класики. Сьогодні головне завдання шкільного одягу для хлопчиків — поєднувати охайний вигляд, дрес-код та максимальну зручність для активного дня. Замість незручних піджаків та цупких сорочок дизайнери пропонують вільні силуети, м'які трикотажні тканини та функціональний багатошаровий одяг. Скласти стильний базовий капсульний гардероб, у якому дитина почуватиметься впевнено, можна за допомогою кількох актуальних стилістичних напрямків.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Цей стиль ідеально підходить для шкіл із помірним дрес-кодом. Класичні штани замінюють на чіноси або лаконічні темні джинси прямого крою без потертостей. Замість класичного піджака, який часто сковує рухи, використовують структуровані блейзери, м'які кардигани або трикотажні жилети.
Преппі — це стиль учнів елітних закордонних коледжів, який виглядає дорого, але залишається дуже зручним. Тут активно використовуються в'язані речі, нашивки, геометричні візерунки (ромби) та затишні елементи спортивного стилю.
Для підлітків, які прагнуть самовираження та свободи, підійде розслаблений стиль з елементами оверсайзу. Головне правило — стежити, щоб речі не виглядали неохайно. Багатошаровість допомагає адаптуватися до зміни температури в класах протягом дня.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як зберігати модний вигляд у будь-якому віці.