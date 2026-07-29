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Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт

Гайд для батьків: як підібрати стильні образи для дитини у школу та подбати про її комфорт

29 липня 2026, 18:06
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Недилько Ксения

Сучасна шкільна мода відійшла від жорстких рамок нудної класики. Сьогодні головне завдання шкільного одягу для хлопчиків — поєднувати охайний вигляд, дрес-код та максимальну зручність для активного дня. Замість незручних піджаків та цупких сорочок дизайнери пропонують вільні силуети, м'які трикотажні тканини та функціональний багатошаровий одяг. Скласти стильний базовий капсульний гардероб, у якому дитина почуватиметься впевнено, можна за допомогою кількох актуальних стилістичних напрямків.

Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Сучасна класика (Smart Casual)

Цей стиль ідеально підходить для шкіл із помірним дрес-кодом. Класичні штани замінюють на чіноси або лаконічні темні джинси прямого крою без потертостей. Замість класичного піджака, який часто сковує рухи, використовують структуровані блейзери, м'які кардигани або трикотажні жилети.

Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2
Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2
Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2


  • Основа образу: Сорочка базового відтінку (біла, блакитна, світло-сіра).
  • Теплий шар: Трикотажний пуловер із V-подібним вирізом, одягнений поверх сорочки.
  • Низ: Штани-чіноси темно-синього, графітового або оливкового кольору.
  • Взуття: Шкіряні лофери або однотонні мінімалістичні кеди.

Спортивний шик та стиль Преппі (Preppy)

Преппі — це стиль учнів елітних закордонних коледжів, який виглядає дорого, але залишається дуже зручним. Тут активно використовуються в'язані речі, нашивки, геометричні візерунки (ромби) та затишні елементи спортивного стилю.

Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2
Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2
Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2
Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2


  • Основа образу: Тенісна сорочка-поло з довгим або коротким рукавом.
  • Верхній одяг: Бомбер із цупкої тканини або трикотажна кофта на ґудзиках.
  • Низ: Вельветові штани або вільні штани кюлоти/карго стриманих кольорів.
  • Взуття: Акуратні кросівки на масивній білій підошві.

Трендовий оверсайз та багатошаровість

Для підлітків, які прагнуть самовираження та свободи, підійде розслаблений стиль з елементами оверсайзу. Головне правило — стежити, щоб речі не виглядали неохайно. Багатошаровість допомагає адаптуватися до зміни температури в класах протягом дня.

Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2
Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2
Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2
Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт - фото 2


  • Основа образу: Однотонна футболка або тонка водолазка в рубчик.
  • Сорочка: Щільна сорочка в клітинку (тартан) або вельветова сорочка вільного крою, яку носять розстебнутою.
  • Низ: Вільні штани або джогери зі щільного котону.
  • Взуття: Високі кеди або масивні черевики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як зберігати модний вигляд у будь-якому віці.



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