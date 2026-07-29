Сучасний шкільний гардероб для хлопчиків: трендові образи, які поєднують стиль та повний комфорт

Сучасна шкільна мода відійшла від жорстких рамок нудної класики. Сьогодні головне завдання шкільного одягу для хлопчиків — поєднувати охайний вигляд, дрес-код та максимальну зручність для активного дня. Замість незручних піджаків та цупких сорочок дизайнери пропонують вільні силуети, м'які трикотажні тканини та функціональний багатошаровий одяг. Скласти стильний базовий капсульний гардероб, у якому дитина почуватиметься впевнено, можна за допомогою кількох актуальних стилістичних напрямків.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Сучасна класика ( Smart Casual )

Цей стиль ідеально підходить для шкіл із помірним дрес-кодом. Класичні штани замінюють на чіноси або лаконічні темні джинси прямого крою без потертостей. Замість класичного піджака, який часто сковує рухи, використовують структуровані блейзери, м'які кардигани або трикотажні жилети.





Основа образу : Сорочка базового відтінку (біла, блакитна, світло-сіра).

: Сорочка базового відтінку (біла, блакитна, світло-сіра). Теплий шар : Трикотажний пуловер із V-подібним вирізом, одягнений поверх сорочки.

: Трикотажний пуловер із V-подібним вирізом, одягнений поверх сорочки. Низ : Штани-чіноси темно-синього, графітового або оливкового кольору.

: Штани-чіноси темно-синього, графітового або оливкового кольору. Взуття: Шкіряні лофери або однотонні мінімалістичні кеди.

Спортивний шик та стиль Преппі (Preppy)

Преппі — це стиль учнів елітних закордонних коледжів, який виглядає дорого, але залишається дуже зручним. Тут активно використовуються в'язані речі, нашивки, геометричні візерунки (ромби) та затишні елементи спортивного стилю.





Основа образу : Тенісна сорочка-поло з довгим або коротким рукавом.

: Тенісна сорочка-поло з довгим або коротким рукавом. Верхній одяг : Бомбер із цупкої тканини або трикотажна кофта на ґудзиках.

: Бомбер із цупкої тканини або трикотажна кофта на ґудзиках. Низ : Вельветові штани або вільні штани кюлоти/карго стриманих кольорів.

: Вельветові штани або вільні штани кюлоти/карго стриманих кольорів. Взуття: Акуратні кросівки на масивній білій підошві.

Трендовий оверсайз та багатошаровість

Для підлітків, які прагнуть самовираження та свободи, підійде розслаблений стиль з елементами оверсайзу. Головне правило — стежити, щоб речі не виглядали неохайно. Багатошаровість допомагає адаптуватися до зміни температури в класах протягом дня.





Основа образу : Однотонна футболка або тонка водолазка в рубчик.

: Однотонна футболка або тонка водолазка в рубчик. Сорочка : Щільна сорочка в клітинку (тартан) або вельветова сорочка вільного крою, яку носять розстебнутою.

: Щільна сорочка в клітинку (тартан) або вельветова сорочка вільного крою, яку носять розстебнутою. Низ : Вільні штани або джогери зі щільного котону.

: Вільні штани або джогери зі щільного котону. Взуття: Високі кеди або масивні черевики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як зберігати модний вигляд у будь-якому віці.