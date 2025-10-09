Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка відома своїми різкими випадами у бік головнокомандувача Олександра Сирського та військового керівництва, опублікувала фото з новою зачіскою.

Нардепка Мар’яна Безугла змінила імідж (ФОТО)

На фото політик зробила нову укладку, та завила своє подовжене каре яскраво рудого кольору у крупні локони. Образ нардепка доповнила в’язаним светром у кольорі марсала та прикрасою у вигляді підвіски з каменем, схожим на бурштин.

Щоб ніхто не подумав, що це фото, згенероване штучним інтелектом, Безугла це підкреслила у підписі до фото:

" Ні, це не ШІ . Кілька фото, жовтневий настрій. Реальні. Не лише вперта політик, а й жінка, все-таки. Осінь, до речі, — найулюбленіша пора рок у".

У мережі вже поширюють фото нардепки у новому образі, зазначаючи, що вона могла так вбратися до дня народження колеги Дмитра Разумкова.

До речі, сама Безугла в цей день розкритикувала свою колегу Оксану Дмитрієву за її нову сукню.

"Здається, народна депутатка розчленувала диско-кулю", – написала Безугла та додала фото, які сама ж зробила у Верховній Раді.

"Воно все блищить і відбиває. Оксана Дмитрієва, соратниця Разумкова. Ймовірно, що привід — це його День народження сьогодні", – додала нардепка.

Зазначимо, що у мережі також слідкують за образами самої Безуглої, проте вишуканих брендів навіть українського виробництва за політикинею не спостерігають.

Один з образів у вишиванці обійшовся Безуглій у 720 гривень, як можна знайти в одному з інтернет-магазинів, щоправда, таку вишиванку вже зняли з виробництва та продажів.

Також нардепка полюбляє нестандартну біжутерію. Одним з таких кольє Безугла доповнила образ улітку. На ній помітили кольє з місяцем та зірками. У мережі також можна знайти таке на сайті e-bay за трохи менше 13 доларів.

