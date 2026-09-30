Краса, яка могла вбити: 7 небезпечних косметичних процедур минулого

Сьогодні косметичні процедури асоціюються з доглядом і безпекою, але ще сто років тому прагнення до краси могло мати зовсім інші наслідки. Через недостатні знання про дію токсичних речовин люди використовували їх для догляду за шкірою та волоссям.

Косметика, яку використовували для краси в минулому, іноді містила небезпечні речовини. Фото: fotostrobi / Pixabay

Миш’як замість рум’ян. У XIX столітті миш’як вважали засобом, здатним покращити колір обличчя. Його навіть продавали у вигляді спеціальних косметичних продуктів. Речовина могла тимчасово надавати шкірі рожевого відтінку, але тривале або надмірне використання було небезпечним і могло призвести до смерті.

Косметика з радієм. На початку XX століття радій вважали майже дивовижним засобом. Його додавали до кремів для обличчя, шампунів та засобів для волосся. Тоді ще не розуміли всіх ризиків радіоактивного випромінювання.

Ртуть для шкіри. Ртуть століттями використовували для лікування шкірних проблем. Її додавали до кремів, зокрема до популярних косметичних засобів XIX століття. Проте речовина накопичується в організмі та здатна пошкоджувати нервову систему, травний тракт і зуби.

Отруйний засіб для волосся. Кантаридин — токсична речовина, яку отримували з жуків-наривників, — входив до складу деяких засобів для волосся. Вважалося, що він стимулює кровообіг шкіри голови та сприяє росту волосся.

Бензин замість шампуню. У XIX столітті бензинові засоби використовували для очищення волосся від бруду та жиру. Про небезпеку такої процедури свідчить випадок 1897 року: у Лондоні жінка загинула після того, як її волосся спалахнуло під час миття бензином.

Рентген для видалення волосся. У 1920-х роках рентген почали використовувати для видалення небажаного волосся. Процедура здавалася сучасною та зручною, але неправильне опромінення могло спричинити сильні опіки й серйозні пошкодження шкіри. Пізніше у пацієнток, які проходили такі процедури, фіксували небезпечні пухлини та інші ускладнення.

Історія косметики нагадує, що уявлення про безпечну красу постійно змінювалися. Те, що колись продавали як сучасний засіб догляду, сьогодні може здаватися неймовірно небезпечним.

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