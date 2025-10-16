Белла Хадид на показе мод Victoria's Secret 2025 демонстрирует горячие комплекты и свой пресс (ФОТО)



















Супермодель Белла Хадид стала одной из звезд вечера на показе мод Victoria's Secret 2025. Она надела два образа: красный комплект белья с накидкой и серебряный комплект с крыльями, украшенными белыми цветами.

Модель дебютировала на подиуме Victoria Secret в 2016 году.

Белла Хадид неожиданно появилась на прошлогоднем показе мод Victoria's Secret, а вчера вечером модель вернулась на подиум. Белла прошлась в потрясающем красном образе, соединив комплект белья с красной накидкой вместо крыльев. Ее пресс также был напоказ.

Ее вторым образом являлся серебряный комплект белья с гигантскими крыльями, украшенными белыми цветами.

Старшая сестра Беллы, Джиджи, тоже прошлась в розовой накидке – и недавно рассказала Victoria's Secret о том, как невероятно было разделить этот опыт со своей сестрой. Белла дебютировала в 2016 году, ровно через год после Джиджи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в показе мод Victoria's Secret впервые приняла участие профессиональная спортсменка Энджел Риз.

Форвард баскетбольной команды Chicago Sky стала первой профессиональной спортсменкой, которая прошлась на показе мод Victoria's Secret в среду, присоединившись к громкой линейке бренда Wings Reveal в Нью-Йорке, передает Associated Press.

23-летняя Риз дебютировала на подиуме Victoria's Secret в розовом цветочном комплекте белья, украшенном цветами и кружевными деталями, в сочетании с эффектным перьевым палантином, опрокинутым через его руки. Шаль была покрыта нежно-розовыми и розовыми текстурами.

Шоу транслировалось в прямом эфире на YouTube, Instagram, TikTok и Prime Video в США. Шоу представляет собой сочетание музыки и знаменитостей, где Мэдисон Бир с розовыми крыльями исполнила "Make You Mine", а модели в нижнем белье прошлись по подиуму.