

















Супермодель Белла Хадід стала однією з зірок вечору на показі мод Victoria's Secret 2025. Вона одягла два образи: червоний комплект білизни з накидкою та срібний комплект з крилами, прикрашеними білими квітами.

Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО)

Модель дебютувала на подіумі Victoria's Secret у 2016 році.

Белла Хадід несподівано з'явилася на минулорічному показі мод Victoria's Secret, а учора ввечері модель повернулася на подіум. Белла пройшлася у приголомшливому червоному образі, поєднавши комплект білизни з червоною накидкою замість крил. Її прес також був напоказ.

Її другим образом був срібний комплект білизни з гігантськими крилами, прикрашеними білими квітами.

Старша сестра Белли, Джіджі, також пройшлася в рожевому накидці — і нещодавно розповіла Victoria's Secret про те, як неймовірно було розділити цей досвід зі своєю сестрою. Белла дебютувала у 2016 році, рівно через рік після Джіджі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у показі мод Victoria's Secret вперше взяла участь професійна спортсменка Енджел Різ.

Форвард баскетбольної команди Chicago Sky стала першою професійною спортсменкою, яка пройшлася на показі мод Victoria's Secret у середу, приєднавшись до гучної лінійки бренду "Wings Reveal" у Нью-Йорку, передає Associated Press.

23-річна Різ дебютувала на подіумі Victoria's Secret у рожевому квітковому комплекті білизни, прикрашеному квітами та мереживними деталями, у поєднанні з ефектним пір'яним палантином, перекинутим через її руки. Шаль була вкрита ніжно-рожевими та трояндовими текстурами.

Шоу транслювалося в прямому ефірі на YouTube, Instagram, TikTok та Prime Video у США. Шоу являє собою поєднання музики та знаменитостей, де Медісон Бір з рожевими крилами виконала "Make You Mine", а моделі в спідній білизні похизувалися подіумом.