Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО)
Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО)

Белла Хадід пройшлася на модному показі Victoria's Secret

16 жовтня 2025, 11:20
Автор:
Недилько Ксения








Супермодель Белла Хадід стала однією з зірок вечору на показі мод Victoria's Secret 2025. Вона одягла два образи: червоний комплект білизни з накидкою та срібний комплект з крилами, прикрашеними білими квітами.

Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО)

Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО)

Модель дебютувала на подіумі Victoria's Secret у 2016 році.

Белла Хадід несподівано з'явилася на минулорічному показі мод Victoria's Secret, а учора ввечері модель повернулася на подіум. Белла пройшлася у приголомшливому червоному образі, поєднавши комплект білизни з червоною накидкою замість крил. Її прес також був напоказ.

Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО) - фото 2
Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО) - фото 2

Її другим образом був срібний комплект білизни з гігантськими крилами, прикрашеними білими квітами.

Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО) - фото 2
Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО) - фото 2
Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО) - фото 2

Старша сестра Белли, Джіджі, також пройшлася в рожевому накидці — і нещодавно розповіла Victoria's Secret про те, як неймовірно було розділити цей досвід зі своєю сестрою. Белла дебютувала у 2016 році, рівно через рік після Джіджі.

Белла Хадід на показі мод Victoria's Secret 2025 демонструє гарячі комплекти та свій прес (ФОТО) - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у показі мод Victoria's Secret вперше взяла участь професійна спортсменка Енджел Різ.

Форвард баскетбольної команди Chicago Sky стала першою професійною спортсменкою, яка пройшлася на показі мод Victoria's Secret у середу, приєднавшись до гучної лінійки бренду "Wings Reveal" у Нью-Йорку, передає Associated Press.

23-річна Різ дебютувала на подіумі Victoria's Secret у рожевому квітковому комплекті білизни, прикрашеному квітами та мереживними деталями, у поєднанні з ефектним пір'яним палантином, перекинутим через її руки. Шаль була вкрита ніжно-рожевими та трояндовими текстурами.

Шоу транслювалося в прямому ефірі на YouTube, Instagram, TikTok та Prime Video у США. Шоу являє собою поєднання музики та знаменитостей, де Медісон Бір з рожевими крилами виконала "Make You Mine", а моделі в спідній білизні похизувалися подіумом.



