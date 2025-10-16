Форвард баскетбольної команди Chicago Sky стала першою професійною спортсменкою, яка пройшлася на показі мод Victoria's Secret у середу, приєднавшись до гучної лінійки бренду "Wings Reveal" у Нью-Йорку, передає Associated Press.

У показі мод Victoria's Secret вперше взяла участь професійна спортсменка

"Я така щаслива сидіти в цій кімнаті з такою кількістю дивовижних моделей та жінок. Команда, яка все це організувала, була неймовірною. Я так схвильована", – сказала Різ під час інтерв'ю перед початком показу.

Різ сказала, що найняла тренера з моделювання, щоб "відточити свою ходу".

23-річна Різ дебютувала на подіумі Victoria's Secret у рожевому квітковому комплекті білизни, прикрашеному квітами та мереживними деталями, у поєднанні з ефектним пір'яним палантином, перекинутим через її руки. Шаль була вкрита ніжно-рожевими та трояндовими текстурами.

Різ, зріст якої 193 см, одягла фірмові білі крила ангелів, які визначали шоу протягом десятиліть, що стало новою сценою для спортсменки, відомої своєю впевненістю, харизмою та привабливістю для різних атлетів. Вона йшла під мелодію пісні Lumidee "Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh.)".

Різ — колишня чемпіонка США за версією Університету штату Луїзіана та найвидатніший гравець турніру NCAA у 2023 році.

"Однією з її найбільших мрій було пройтися цим шоу", – сказав стиліст знаменитостей Ло Роуч, співведучий рожевої доріжки.

Шоу транслювалося в прямому ефірі на YouTube, Instagram, TikTok та Prime Video у США. Шоу являє собою поєднання музики та знаменитостей, де Медісон Бір з рожевими крилами виконала "Make You Mine", а моделі в спідній білизні похизувалися подіумом.

K-pop гурт TWICE також з'явився на подіумі, виконавши "This is For" та "Strategy". Кароль Джі заспівала "Ivonny Bonita", перш ніж пройшлася сольно в ансамблі з Red Wings та білизни.

Різ стала однією з найпомітніших фігур у жіночому спорті. Її стиль, відвертість та вплив у соціальних мережах допомогли подолати розрив між спортом, модою та попкультурою.

Показ білизни розпочався у 2001 році та проводився щорічно протягом майже двох десятиліть. Victoria's Secret скасувала показ у 2019 році, але відновила його минулого року, і Різ також відвідала його.

