Форвард баскетбольной команды Chicago Sky стала первой профессиональной спортсменкой, которая прошлась на показе мод Victoria's Secret в среду, присоединившись к громкой линейке бренда Wings Reveal в Нью-Йорке, передает Associated Press.

В показе мод Victoria's Secret впервые приняла участие профессиональная спортсменка

"Я так счастлива сидеть в этой комнате с таким количеством удивительных моделей и женщин. Команда, которая все это организовала, была невероятной. Я так взволнована", – сказала Риз во время интервью перед началом показа.

Риз сказала, что наняла тренера по моделированию, чтобы "отточить свое шествие".

23-летняя Риз дебютировала на подиуме Victoria's Secret в розовом цветочном комплекте белья, украшенном цветами и кружевными деталями, в сочетании с эффектным перьевым палантином, опрокинутым через его руки. Шаль была покрыта нежно-розовыми и розовыми текстурами.

Риз, рост которой 193 см, надела фирменные белые крылья ангелов, которые определяли шоу в течение десятилетий, что стало новой сценой для спортсменки, известной своей уверенностью, харизмой и привлекательностью для разных атлетов. Она шла под мелодию песни Lumidee "Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh.)".

Риз – бывшая чемпионка США по версии Университета штата Луизиана и самый выдающийся игрок турнира NCAA в 2023 году.

"Одной из ее величайших мечтаний было пройтись этим шоу", – сказал стилист знаменитостей Ло Роуч, соведущий розовой дорожки.

Шоу транслировалось в прямом эфире на YouTube, Instagram, TikTok и Prime Video в США. Шоу представляет собой сочетание музыки и знаменитостей, где Мэдисон Бир с розовыми крыльями исполнила "Make You Mine", а модели в нижнем белье похвастались подиумом.

K-pop группа TWICE также появилась на подиуме, исполнив This is For и Strategy. Кароль Джи спела "Ivonny Bonita", прежде чем прошлась сольно в ансамбле из Red Wings и белья.

Риз стала одной из самых заметных фигур в женском спорте. Ее стиль, откровенность и влияние в социальных сетях помогли преодолеть разрыв между спортом, модой и попкультурой.

Показ белья начался в 2001 году и проводился ежегодно почти два десятилетия. Victoria's Secret отменила показ в 2019 году, но возобновила его в прошлом году, и Риз также посетила его.

