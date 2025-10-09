Нардепка Марьяна Безуглая сменила прическу и раскритиковала коллегу за платье (ФОТО)

Народная депутат Марьяна Безуглая, известная своими резкими выпадами в сторону главнокомандующего Александра Сырского и военного руководства, опубликовала фото с новой прической.

Нардепка Марьяна Безуглая сменила имидж (ФОТО)

На фото политик сделала новую укладку и завила свое удлиненное каре ярко рыжего цвета в крупные локоны. Образ нардепка дополнила вязаным свитером в цвете марсала и украшением в виде подвески с камнем, похожим на янтарь.

Чтобы никто не подумал, что это фото, сгенерированное искусственным интеллектом, Безуглая это подчеркнула в подписи к фото:

" Нет, это не ИИ . Несколько фото, настроение октябрь. Реальные. Не только упрямая политик, но и женщина все-таки. Осень, кстати, — самое любимое время года ".

В сети уже распространяют фото нардепки в новом образе, отмечая, что она могла так нарядиться до дня рождения коллеги Дмитрия Разумкова.

Кстати, сама Безуглая в этот день раскритиковала свою коллегу Оксану Дмитриеву за ее новое платье.

"Кажется, народная депутат расчленила диско-шар", – написала Безуглая и добавила фото, которые сама сделала в Верховной Раде.

"Оно все блестит и отражает. Оксана Дмитриева, соратница Разумкова. Вероятно, что повод – это его День рождения сегодня", – добавила нардепка.

Отметим, что в сети также следят за образами самой Безуглой, однако изысканных брендов даже украинского производства политика не наблюдают.

Один из образов в вышиванке обошелся Безуглой в 720 гривен, как можно найти в одном из интернет-магазинов, правда, такую вышиванку уже сняли с производства и продаж.

Также нардепка любит нестандартную бижутерию. Одним из таких колье Безуглая дополнила образ летом. На ней заметили колье с луной и звездами. В сети также можно найти такое на сайте e-bay по цене, чуть менее 13 долларов.

