logo_ukra

BTC/USD

120045

ETH/USD

4281.68

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Мода 2025 Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО)

Політик зробила нову укладку та оновила колір

9 жовтня 2025, 17:16 comments3028
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка відома своїми різкими випадами у бік головнокомандувача Олександра Сирського та військового керівництва, опублікувала фото з новою зачіскою.

Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО)

Нардепка Мар’яна Безугла змінила імідж (ФОТО)

На фото політик зробила нову укладку, та завила своє подовжене каре яскраво рудого кольору у крупні локони. Образ нардепка доповнила в’язаним светром у кольорі марсала та прикрасою у вигляді підвіски з каменем, схожим на бурштин.

Щоб ніхто не подумав, що це фото, згенероване штучним інтелектом, Безугла це підкреслила у підписі до фото:

"Ні, це не ШІ. Кілька фото, жовтневий настрій. Реальні. Не лише вперта політик, а й жінка, все-таки. Осінь, до речі, — найулюбленіша пора року".

Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2
Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2
Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2

У мережі вже поширюють фото нардепки у новому образі, зазначаючи, що вона могла так вбратися до дня народження колеги Дмитра Разумкова.

До речі, сама Безугла в цей день розкритикувала свою колегу Оксану Дмитрієву за її нову сукню.

"Здається, народна депутатка розчленувала диско-кулю", – написала Безугла та додала фото, які сама ж зробила у Верховній Раді.

Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2
Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2

"Воно все блищить і відбиває. Оксана Дмитрієва, соратниця Разумкова. Ймовірно, що привід — це його День народження сьогодні", – додала нардепка.

Зазначимо, що у мережі також слідкують за образами самої Безуглої, проте вишуканих брендів навіть українського виробництва за політикинею не спостерігають.

Один з образів у вишиванці обійшовся Безуглій у 720 гривень, як можна знайти в одному з інтернет-магазинів, щоправда, таку вишиванку вже зняли з виробництва та продажів.

Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2
Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2

Також нардепка полюбляє нестандартну біжутерію. Одним з таких кольє Безугла доповнила образ улітку. На ній помітили кольє з місяцем та зірками. У мережі також можна знайти таке на сайті e-bay за трохи менше 13 доларів.

Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2
Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО) - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що модний дім Жан Поль Готье на Тижні моди у Парижі представив нову колекцію одного з одіозних модельєрів. На подіум вийшли моделі у костюмах голого та волохатого тіла, у тому числі і жінки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини