Нардепка Мар’яна Безугла змінила зачіску та розкритикувала колегу за сукню (ФОТО)

Недилько Ксения
Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка відома своїми різкими випадами у бік головнокомандувача Олександра Сирського та військового керівництва, опублікувала фото з новою зачіскою.
Нардепка Мар’яна Безугла змінила імідж (ФОТО)
На фото політик зробила нову укладку, та завила своє подовжене каре яскраво рудого кольору у крупні локони. Образ нардепка доповнила в’язаним светром у кольорі марсала та прикрасою у вигляді підвіски з каменем, схожим на бурштин.
Щоб ніхто не подумав, що це фото, згенероване штучним інтелектом, Безугла це підкреслила у підписі до фото:
У мережі вже поширюють фото нардепки у новому образі, зазначаючи, що вона могла так вбратися до дня народження колеги Дмитра Разумкова.
До речі, сама Безугла в цей день розкритикувала свою колегу Оксану Дмитрієву за її нову сукню.
Зазначимо, що у мережі також слідкують за образами самої Безуглої, проте вишуканих брендів навіть українського виробництва за політикинею не спостерігають.
Один з образів у вишиванці обійшовся Безуглій у 720 гривень, як можна знайти в одному з інтернет-магазинів, щоправда, таку вишиванку вже зняли з виробництва та продажів.
Також нардепка полюбляє нестандартну біжутерію. Одним з таких кольє Безугла доповнила образ улітку. На ній помітили кольє з місяцем та зірками. У мережі також можна знайти таке на сайті e-bay за трохи менше 13 доларів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що модний дім Жан Поль Готье на Тижні моди у Парижі представив нову колекцію одного з одіозних модельєрів. На подіум вийшли моделі у костюмах голого та волохатого тіла, у тому числі і жінки.