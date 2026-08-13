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Был военным атрибутом, а стал символом обольщения: как мужской каблук захватил женские гардеробы

Сегодня высокие каблуки считаются воплощением женственности. Однако на протяжении веков они служили атрибутом персидских воинов, европейских аристократов и королей.

13 августа 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Современный гардероб сложно представить без вещей, которые со временем кардинально изменили свое предназначение. Однако история высоких каблуков поражает больше всего: элемент, который сегодня ассоциируется исключительно с женственностью и элегантностью, первоначально создавался для чисто мужских нужд и верховой езды.

Был военным атрибутом, а стал символом обольщения: как мужской каблук захватил женские гардеробы

Женские туфли на высоких каблуках / Иллюстрация: Pixabay

От боевого снаряжения к королевской роскоши

  • Оружие персидских всадников: одни из самых ранних известных свидетельств использования каблуков относятся к Персии IX–X веков. Выступ на подошве позволял воину надежно зафиксировать ногу в стремени, чтобы подняться и метко стрелять из лука на полном скаку.

  • Символ богатства и статуса: в конце XVI – начале XVII века благодаря дипломатическим контактам с Персией эта мода попала в Европу. Она мгновенно пришлась по душе аристократам: высокие и непрактичные каблуки подчеркивали высокий статус, богатство и связь с военной доблестью.

  • Привилегия знати при Людовике XIV: во Франции XVII века красные каблуки стали четким маркером придворной элиты. В 1673 году ношение красных каблуков и подошв было официально закреплено как особая привилегия высшей знати.

Как каблуки стали женским атрибутом

Во второй половине XVII века каблуки распространились и в женской моде. Некоторое время эта обувь оставалась унисекс-трендом, и ее носили представители обоих полов.

Однако к XVIII веку мужская мода под влиянием идей Просвещения стала более практичной, и высокие декоративные каблуки постепенно исчезли из повседневного мужского гардероба (сохранившись преимущественно в верховых сапогах). Женские модели сохранили высокие формы.

Окончательный поворот произошел в середине XX века: с появлением тонкой металлической шпильки (stiletto), разработанной дизайнерско-инженерными усилиями таких мастеров, как Роже Вивье, каблуки стали одним из самых выразительных символов женской сексуальности и изящества.

Напомним: портал "Комментарии" рассказывал, кто первым начал носить серьги и что это означало.






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Источник: https://www.bbc.com/news/magazine-21151350
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