Был военным атрибутом, а стал символом обольщения: как мужской каблук захватил женские гардеробы

Современный гардероб сложно представить без вещей, которые со временем кардинально изменили свое предназначение. Однако история высоких каблуков поражает больше всего: элемент, который сегодня ассоциируется исключительно с женственностью и элегантностью, первоначально создавался для чисто мужских нужд и верховой езды.

Женские туфли на высоких каблуках / Иллюстрация: Pixabay

От боевого снаряжения к королевской роскоши

Оружие персидских всадников: одни из самых ранних известных свидетельств использования каблуков относятся к Персии IX–X веков. Выступ на подошве позволял воину надежно зафиксировать ногу в стремени, чтобы подняться и метко стрелять из лука на полном скаку.

Символ богатства и статуса: в конце XVI – начале XVII века благодаря дипломатическим контактам с Персией эта мода попала в Европу. Она мгновенно пришлась по душе аристократам: высокие и непрактичные каблуки подчеркивали высокий статус, богатство и связь с военной доблестью.

Привилегия знати при Людовике XIV: во Франции XVII века красные каблуки стали четким маркером придворной элиты. В 1673 году ношение красных каблуков и подошв было официально закреплено как особая привилегия высшей знати.

Как каблуки стали женским атрибутом

Во второй половине XVII века каблуки распространились и в женской моде. Некоторое время эта обувь оставалась унисекс-трендом, и ее носили представители обоих полов.

Однако к XVIII веку мужская мода под влиянием идей Просвещения стала более практичной, и высокие декоративные каблуки постепенно исчезли из повседневного мужского гардероба (сохранившись преимущественно в верховых сапогах). Женские модели сохранили высокие формы.

Окончательный поворот произошел в середине XX века: с появлением тонкой металлической шпильки (stiletto), разработанной дизайнерско-инженерными усилиями таких мастеров, как Роже Вивье, каблуки стали одним из самых выразительных символов женской сексуальности и изящества.

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