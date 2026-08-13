Був військовим атрибутом, а став символом спокуси: як чоловічий каблук захопив жіночі гардероби

Сучасний гардероб важко уявити без речей, які з часом кардинально змінили своє призначення. Проте історія високих підборів вражає найбільше: елемент, який сьогодні асоціюється виключно з жіночністю та елегантністю, початково створювався для суто чоловічих потреб та верхової їзди.

Жіночі туфлі на високих підборах / Ілюстрація: Pixabay

Від бойового спорядження до королівської розкоші

Зброя перських вершників: Одні з найраніших відомих свідчень використання підборів належать до Персії IX–X століть. Виступ на підошві дозволяв воїну надійно зафіксувати ногу в стремені, щоб піднятися й влучно стріляти з лука на повному скаку.

Символ багатства та статусу: Наприкінці XVI — на початку XVII століття завдяки дипломатичним контактам із Персією ця мода потрапила до Європи. Вона миттєво припала до душі аристократам: високі та непрактичні підбори підкреслювали високий статус, багатство та зв'язок із військовою доблестю.

Привілей знаті за Людовіка XIV: У Франції XVII століття червоні підбори стали чітким маркером придворної еліти. У 1673 році носіння червоних підборів та підошов було офіційно закріплено як особливий привілей вищої знаті.

Як підбори стали жіночим атрибутом

У другій половині XVII століття підбори розповсюдилися й у жіночій моді. Деякий час це взуття залишалося унісекс-трендом, і його носили представники обох статей.

Проте до XVIII століття чоловіча мода під впливом ідей Просвітництва почала ставати більш практичною, і високі декоративні підбори поступово зникли з повсякденного чоловічого гардероба (зберігшись переважно у верхових чоботях). Натомість жіночі моделі зберегли високі форми.

Остаточний поворот стався у середині XX століття: із появою тонкої металевої шпильки (stiletto), розробленої дизайнерсько-інженерними зусиллями таких майстрів, як Роже Вів'є, підбори стали одним із найвиразніших символів жіночої сексуальності та витонченості.

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