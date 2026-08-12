Незручна правда про улюблену прикрасу: хто першим почав носити сережки та що це означало

Сьогодні сережки вважаються здебільшого жіночим аксесуаром та гарним доповненням до образу. Проте історія цієї прикраси налічує понад 7000 років, і на світанку цивілізації її призначення було зовсім іншим.

Сережки пройшли шлях від стародавнього символу статусу до головного жіночого аксесуара / Фото: Pixabay

Археологічні знахідки свідчать: першими сережки почали носити чоловіки, і цей предмет мав глибокий соціальний, практичний та релігійний зміст.

Від символу могутності до тавра ганьби

У стародавніх культурах значення сережок кардинально відрізнялося залежно від регіону та верстви населення:

Давній Схід та Азія: у стародавній Персії та Ассирії сережки були виключно чоловічою прикрасою. Вони вказували на високий статус володаря, його багатство та належність до знатного роду.

Стародавній Єгипет: золото у вухах носили фараони та жерці. Прикраса символізувала високе становище в суспільстві та зв’язок із богами.

Стародавня Греція та Рим: тут значення прикраси змінилося на протилежне. Сережка у вусі була клеймом раба, повії або бідняка. За цим знаком одразу визначали людину без прав.

Навіщо сережки носили мореплавці та пірати

У Середні віки та добу Відродження сережки набули нового практичного значення серед людей небезпечних професій:

Моряки: проколювали вухо після першого успішного перетину екватора або обходу небезпечного мису Горн. Крім того, золота сережка слугувала "страховкою" — якщо моряк гинув під час шторму, той, хто знаходив його тіло на березі, мав право забрати золото в обмін на гідне поховання за християнським звичаєм.

Пірати: вірили, що сережка у вусі покращує зір та захищає від морської хвороби, а також демонстрували так свої трофеї.

Лише починаючи з XVII-XVIII століть сережки остаточно закріпилися в європейській моді як елегантний жіночий аксесуар, втративши свій початковий підтекст.

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