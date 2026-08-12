Неудобная правда о любимом украшении: кто первым начал носить серьги и что это означало

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Сергій Кречмаровський
Сегодня серьги считаются в основном женским аксессуаром и хорошим дополнением к образу. Однако история этого украшения насчитывает более 7000 лет, и на заре цивилизации её предназначение было совсем другим.
Серьги прошли путь от древнего символа статуса до главного женского аксессуара / Фото: Pixabay
Археологические находки свидетельствуют: первыми серьги стали носить мужчины, и этот предмет имел глубокий социальный, практический и религиозный смысл.
В древних культурах значение сережек кардинально отличалось в зависимости от региона и слоя населения:
Древний Восток и Азия: в древней Персии и Ассирии серьги были исключительно мужским украшением. Они указывали на высокий статус властителя, его богатство и принадлежность к знатному роду.
Древний Египет: золото в ушах носили фараоны и жрецы. Украшение символизировало высокое положение в обществе и связь с богами.
Древняя Греция и Рим: здесь значение украшения сменилось противоположным. Серьга в ухе была клеймом раба, проститутки или бедняка. По этому знаку сразу определяли человека без прав.
В Средние века и эпоху Возрождения серьги приобрели новое практическое значение среди людей опасных профессий:
Моряки: прокалывали ухо после первого успешного пересечения экватора или обхода опасного мыса Горн. Кроме того, золотая серьга служила "страховкой" — если моряк погибал во время шторма, тот, кто находил его тело на берегу, имел право забрать золото в обмен на достойное погребение по христианскому обычаю.
Пираты верили, что серьга в ухе улучшает зрение и защищает от морской болезни, а также демонстрировали так свои трофеи.
Лишь начиная с XVII-XVIII веков серьги окончательно закрепились в европейской моде как элегантный женский аксессуар, потеряв свой первоначальный подтекст.
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