Неудобная правда о любимом украшении: кто первым начал носить серьги и что это означало

Сегодня серьги считаются в основном женским аксессуаром и хорошим дополнением к образу. Однако история этого украшения насчитывает более 7000 лет, и на заре цивилизации её предназначение было совсем другим.

Серьги прошли путь от древнего символа статуса до главного женского аксессуара / Фото: Pixabay

Археологические находки свидетельствуют: первыми серьги стали носить мужчины, и этот предмет имел глубокий социальный, практический и религиозный смысл.

От символа могущества к клейму позора

В древних культурах значение сережек кардинально отличалось в зависимости от региона и слоя населения:

Древний Восток и Азия: в древней Персии и Ассирии серьги были исключительно мужским украшением. Они указывали на высокий статус властителя, его богатство и принадлежность к знатному роду.

Древний Египет: золото в ушах носили фараоны и жрецы. Украшение символизировало высокое положение в обществе и связь с богами.

Древняя Греция и Рим: здесь значение украшения сменилось противоположным. Серьга в ухе была клеймом раба, проститутки или бедняка. По этому знаку сразу определяли человека без прав.

Зачем серьги носили мореплаватели и пираты

В Средние века и эпоху Возрождения серьги приобрели новое практическое значение среди людей опасных профессий:

Моряки: прокалывали ухо после первого успешного пересечения экватора или обхода опасного мыса Горн. Кроме того, золотая серьга служила "страховкой" — если моряк погибал во время шторма, тот, кто находил его тело на берегу, имел право забрать золото в обмен на достойное погребение по христианскому обычаю.

Пираты верили, что серьга в ухе улучшает зрение и защищает от морской болезни, а также демонстрировали так свои трофеи.

Лишь начиная с XVII-XVIII веков серьги окончательно закрепились в европейской моде как элегантный женский аксессуар, потеряв свой первоначальный подтекст.

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