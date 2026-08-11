Голі сукні знову в моді: як скандальний тренд дістався 2026 року

Прозора сукня давно перестала бути просто епатажним вбранням. У 2026 році тренд naked dress продовжує розвиватися, причому тепер одяг не обов'язково має бути повністю прозорим: іноді досить візуальної ілюзії оголеного тіла. Історію цього незвичайного тренду простежив Coveteur.

Модний образ з прозорою сукнею / Pixabay

Усе почалося задовго до соцмереж

Одним із перших прикладів називають виступи Жозефіни Бейкер у 1920-х роках. Але справжній символ тренду з'явився згодом. У 1962 році Мерилін Монро вийшла на сцену в напівпрозорій прикрашеній сукні, щоб привітати президента Джона Кеннеді з днем народження. Вбрання викликало великий суспільний резонанс.

У 1970-х естафету підхопила Шер. Її прозора сукня від Боба Макі на Met Gala 1974 стала одним із найвідоміших образів епохи. Наприкінці 1990-х ще один гучний вихід влаштувала Роуз Макговен на MTV Video Music Awards.

Чому тренд повернувся

У 2010-х прозоре вбрання знову стало частиною масової моди. Ріанна з'явилася у повністю прозорій сукні на церемонії CFDA Awards у 2014 році, а потім схожі образи обирали Бейонсе, Кім Кардаш'ян та Дженніфер Лопес.

Новий сплеск стався на Met Gala 2021 року, де одразу кілька знаменитостей з'явилися у прозорих сукнях. Серед них були Зої Кравіц, Кендалл Дженнер та Іман Хаммам.

У 2026 році оголення вже не обов'язкове

Сучасний naked dress стає ще незвичайнішим. За версією Coveteur, тепер вбрання може взагалі не бути прозорим, але створювати візуальну ілюзію оголеного тіла. Саме тому межі тренду постійно розширюються.

Виходить парадокс: мода, яка колись шокувала публіку, поступово перетворилася на один із відомих прийомів червоних доріжок. І, судячи з нових образів зірок, остаточно йти вона поки не збирається.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому стилісти радять чоловікам відмовитися від класичних плавок на користь шортів.