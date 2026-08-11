Голые платья снова в моде: как скандальный тренд добрался до 2026 года

Прозрачное платье давно перестало быть просто эпатажным нарядом. В 2026 году тренд naked dress продолжает развиваться, причем теперь одежда не обязательно должна быть полностью прозрачной: иногда достаточно визуальной иллюзии обнаженного тела. Историю этого необычного тренда проследил Coveteur.

Модный образ с прозрачным платьем / Pixabay

Все началось задолго до соцсетей

Одним из первых примеров называют выступления Жозефины Бейкер в 1920-х годах. Но настоящий символ тренда появился позже. В 1962 году Мэрилин Монро вышла на сцену в полупрозрачном украшенном платье, чтобы поздравить президента Джона Кеннеди с днем рождения. Наряд вызвал большой общественный резонанс.

В 1970-х эстафету подхватила Шер. Ее прозрачное платье от Боба Маки на Met Gala 1974 года стало одним из самых узнаваемых образов эпохи. В конце 1990-х еще один громкий выход устроила Роуз Макгоуэн на MTV Video Music Awards.

Почему тренд вернулся

В 2010-х прозрачные наряды вновь стали частью массовой моды. Рианна появилась в полностью прозрачном платье на церемонии CFDA Awards в 2014 году, а затем похожие образы выбирали Бейонсе, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.

Новый всплеск произошел на Met Gala 2021 года, где сразу несколько знаменитостей появились в прозрачных платьях. Среди них были Зои Кравиц, Кендалл Дженнер и Иман Хаммам.

В 2026 году обнажение уже не обязательно

Современный naked dress становится еще необычнее. По версии Coveteur, теперь наряд может вообще не быть прозрачным, но создавать визуальную иллюзию обнаженного тела. Именно поэтому границы тренда постоянно расширяются.

Получается парадокс: мода, которая когда-то шокировала публику, постепенно превратилась в один из узнаваемых приемов красных дорожек. И, судя по новым образам звезд, окончательно уходить она пока не собирается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему стилисты советуют мужчинам отказаться от классических плавок в пользу шорт.