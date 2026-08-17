Как обрезанные колготки превратились в бизнес-империю: реальная история основательницы Spanx

Иногда для создания бизнес-империи стоимостью свыше миллиарда долларов нужна лишь одна бытовая проблема, пара ножниц и непоколебимое стремление достичь цели. Именно так началась история Сары Блейкли – женщины, которая кардинально изменила представление о женском белье.

Сара Блэкли во время работы над первым образцом. / Фото: сгенерировано ИИ

Проблема, ставшая идеей

В конце 1990-х годов 27-летняя Сара Блейкли работала обычной продавщицей факсов. Готовясь к вечеринке, она хотела надеть обтягивающие белые штаны, однако обычное белье выглядело неэстетично, а стандартные корректирующие колготки имели закрытые носки, что не подходило под босоножки.

Тогда Сара взяла ножницы и отрезала нижнюю часть колготок. Результат её поразил: силуэт стал безупречным. Однако при ходьбе обрезанная ткань постоянно скатывалась вверх. Сара поняла, что нашла свободную нишу на рынке, и решила создать качественный продукт.

Старт с 5 тыс. долларов и самостоятельный патент

Имея всего 5 тыс. долларов личных сбережений, Блейкли начала действовать. В течение двух лет она по вечерам изучала патенты, разрабатывала прототипы и искала фабрику, которая согласилась бы изготовить партию. Большинство владельцев текстильных предприятий ей отказывали, считая идею бессмысленной.

Чтобы сэкономить деньги, Сара самостоятельно написала патентную заявку и придумала звучное название — Spanx.

Путь к миллиардному состоянию

Прорыв произошёл в 2000 году, когда легендарная телеведущая Опра Уинфри назвала Spanx своим "любимым продуктом года". После этого продажи взмыли до небес.

В 2012 году издание Forbes назвало 41-летнюю Сару Блейкли самой молодой в мире женщиной-миллиардером, создавшей своё состояние самостоятельно. Её история доказывает: даже самая простая бытовая идея может превратиться в мировой бренд, если иметь смелость претворить её в жизнь.

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