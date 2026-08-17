Як обрізані колготки перетворилися на бізнес-імперію: реальна історія зановниці Spanx

Іноді для створення бізнес-імперії вартістю понад мільярд доларів потрібна лише одна побутова проблема, пара ножиць та непохитне прагнення досягти мети. Саме так розпочалася історія Сари Блейклі — жінки, яка кардинально змінила уявлення про жіночу білизну.

Сара Блейклі під час роботи над першим зразком. / Фото: згенеровано ШІ

Проблема, яка стала ідеєю

Наприкінці 1990-х років 27-річна Сара Блейклі працювала звичайною продавчинею факсів. Готуючись до вечірки, вона хотіла одягнути обтислі білі штани, проте звичайна білизна мала неестетичний вигляд, а стандартні коригувальні колготки мали закритий мисок, що не підходило під босоніжки.

Тоді Сара просто взяла ножиці й відрізала нижню частину колготок. Результат її вразив: силует став ідеальним. Проте під час ходьби обрізана тканина постійно згорталася догори. Сара зрозуміла, що знайшла вільну нішу на ринку, і вирішила створити якісний продукт.

Старт із 5 тис. доларів та самостійний патент

Маючи лише 5 тис. доларів особистих заощаджень, Блейклі почала діяти. Протягом двох років вона вечорами вивчала патенти, розробляла прототипи та шукала фабрику, яка б погодилася виготовити партію. Більшість власників текстильних підприємств їй відмовляли, вважаючи ідею безглуздою.

Щоб заощадити кошти, Сара самостійно написала патентну заявку та вигадала звучну назву — Spanx.

Шлях до мільярдного статку

Прорив стався у 2000 році, коли легендарна телеведуча Опра Вінфрі назвала Spanx своїм "улюбленим продуктом року". Після цього продажі злетіли до небес.

У 2012 році видання Forbes назвало 41-річну Сару Блейклі наймолодшою у світі жінкою-мільярдеркою, яка створила свій статок власноруч. Її історія доводить: навіть найпростіша побутова ідея може перетворитися на світовий бренд, якщо мати сміливість втілити її в життя.

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