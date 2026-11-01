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Prada отказывается от моды на ИИ: почему люксовые бренды возвращаются к ручной работе

На фоне распространения контента, созданного искусственным интеллектом, модные бренды выбирают ручную анимацию, рисунки и традиционные ремесла, чтобы привлечь внимание покупателей.

1 ноября 2026, 17:31
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Сергій Кречмаровський

Пока соцсети заполняет контент, созданный искусственным интеллектом, люксовые бренды все чаще обращаются к ручной работе. Кампания Prada стала примером этого тренда: вместо цифровой картинки бренд показал человеческий труд и процесс создания рекламы.

Prada отказывается от моды на ИИ: почему люксовые бренды возвращаются к ручной работе

Prada Holiday 2026 "Drawing Prada: Animated by Hand". Фото: Youtube / Prada

Анимация вместо шаблонного ролика

Праздничная кампания Prada Drawing Prada переносит актеров Чэнь Хаоюй, Лютера Форда, Келвина Харрисона-младшего, Майю Хоук и Сэди Синк в сказочный анимированный лес с домиком и лесными существами. В одной из сцен персонаж бросает снежок в героя Харрисона, а затем делает вид, что ни при чем.

Главная особенность кампании — техника исполнения. Анимацию вручную нарисовал художник Джон Померой, известный работой над мультфильмами "Дюймовочка", "Покахонтас" и "Фантазия 2000". Prada показывает эскизы и этапы работы, а актеров размещает поверх рисунков. Так бренд подчеркивает: за рекламным образом стоят люди, а не алгоритм.

Ручная работа становится новой роскошью

Prada — не единственный бренд, который делает ставку на мастерство. Hermès пригласил художницу Линду Мерад создать для сайта иллюстрации морских существ тушью на бумаге. Ralph Lauren в кампании к Уимблдону подчеркнул, что ролик с медвежонком создан с помощью живой съемки и CGI, а не генеративного ИИ. Oribe объединился с художницей Матильдой Эрреро, которая создает мозаики для праздничной коллекции.

Для люксовых марок ручная работа продолжает идею качества и мастерства, на которых построена их репутация. Такая реклама помогает выделиться среди потока цифрового контента. Эксперты отмечают, что кампания может жить дольше обычного ролика: ее образы способны превратиться в отдельные истории и узнаваемые мотивы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 7 мужских ароматах, которые удивят своим звучанием



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Источник: https://www.fastcompany.com/91632291/prada-ad-luxury-brands-all-in-on-handmade-ads
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