Смелый сюрреализм: Moschino представил аксессуары, имитирующие обычные бытовые вещи

Известный итальянский дом моды Moschino, всегда славившийся своим ироническим подходом к высокой моде, в который раз удивил публику. Бренд выпустил новую коллекцию аксессуаров, где привычные бытовые предметы превращаются в дорогие элементы гардероба.

Показ мод бренда Moschino

Дизайнеры бренда решили поиграть с границей между повседневностью и роскошью, представив сумки и украшения, которые на первый взгляд сложно отличить от окружающих нас ежедневно вещей.

"Эта коллекция – манифест иронии над потребительством. Мы берем самые привычные вещи, которые люди видят каждый день, и придаем им статус высокой моды, превращая обыденность в искусство", — комментируют идею представители Moschino.

Среди новинок можно встретить:

Клатчи в форме новых французских багетов;

Сумки, визуально напоминающие бумажные пакеты для продуктов или даже мусорные мешки;

Аксессуары в виде коробок из-под моющих средств и других хозяйственных мелочей.

Несмотря на свою эпатажность, вещи выполнены из высококачественных материалов, в частности, премиальной кожи, что подчеркивает контраст между "дешевой" формой и "дорогой" реализацией. Этот релиз уже вызвал волну обсуждений в сети: пока одни восхищаются смелостью бренда, другие дискутируют целесообразность таких инвестиций в гардероб.

Цены на аксессуары в виде бытовых предметов

Коллекция превращает обычные вещи в предметы роскоши. Согласно данным официального сайта Moschino и ведущих модных ритейлеров (по состоянию на начало 2026 года), стоимость этих аксессуаров следующая:

Sedano Bag (Клатч в виде сельдерея): Наиболее обсуждаемая новинка из наппа-кожи с 3D-эффектом стоит от $4,470 до $5,921 в зависимости от региона продаж.

Baguette Bag (Сумка-багет): Реалистичная имитация французской выпечки оценивается примерно в $1,295.

Spaghetti Bag (Сумка "Спагетти"): Клатч, имитирующий упаковку макаронных изделий, имеет цену около $3,250.

Pizza Bag (Сумка-пицца): Оригинальный аксессуар в форме треугольного куска пиццы стоит $980 или $1,350 в зависимости от платформы.

Iron Handbag (Сумка-утюг): Одна из самых дорогих позиций линейки — металлизированная сумка в форме утюга за $5,305.

Paper Bag (Бумажный пакет): Брендированная сумка, выглядящая как крафтовый пакет для продуктов, стоит около $910.

Milk Carton Bag (Сумка-пакет молока): Аксессуар в форме картонной упаковки для молока оценивается в $1,495.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Институт цвета Pantone представляет цвет 2026 года, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – приподнятый белый цвет, служащий символом успокаивающего влияния в обществе, вновь открывающим ценность тихих размышлений.