Сміливий сюрреалізм: Moschino представив аксесуари, що імітують звичайні побутові речі
Сміливий сюрреалізм: Moschino представив аксесуари, що імітують звичайні побутові речі

Мода без меж: Moschino перетворює повсякденні предмети на коштовні аксесуари

2 березня 2026, 23:58
Відомий італійський дім моди Moschino, який завжди славився своїм іронічним підходом до високої моди, вкотре здивував публіку. Бренд випустив нову колекцію аксесуарів, де звичні побутові предмети перетворюються на дорогі елементи гардероба.

Сміливий сюрреалізм: Moschino представив аксесуари, що імітують звичайні побутові речі

Показ мод бренду Moschino

Дизайнери бренду вирішили пограти з межею між повсякденністю та розкішшю, представивши сумки та прикраси, які на перший погляд складно відрізнити від речей, що оточують нас щодня.

"Ця колекція — маніфест іронії над споживацтвом. Ми беремо найбільш звичні речі, які люди бачать щодня, і надаємо їм статусу високої моди, перетворюючи буденність на мистецтво", — коментують ідею представники Moschino.

Сміливий сюрреалізм: Moschino представив аксесуари, що імітують звичайні побутові речі - фото 2

Серед новинок можна зустріти:

Клатчі у формі свіжих французьких багетів;

Сміливий сюрреалізм: Moschino представив аксесуари, що імітують звичайні побутові речі - фото 2

Сумки, що візуально нагадують паперові пакети для продуктів або навіть мішки для сміття;

Аксесуари у вигляді коробок з-під мийних засобів та інших господарських дрібниць.

Сміливий сюрреалізм: Moschino представив аксесуари, що імітують звичайні побутові речі - фото 2

Попри свою епатажність, речі виконані з високоякісних матеріалів, зокрема преміальної шкіри, що підкреслює контраст між "дешевою" формою та "дорогою" реалізацією. Цей реліз вже викликав хвилю обговорень у мережі: поки одні захоплюються сміливістю бренду, інші дискутують про доцільність таких інвестицій у гардероб.

Ціни на аксесуари у вигляді побутових предметів

Колекція перетворює звичайні речі на предмети розкоші. Згідно з даними офіційного сайту Moschino та провідних модних ритейлерів (станом на початок 2026 року), вартість цих аксесуарів є наступною:

Sedano Bag (Клатч у вигляді селери): Найбільш обговорювана новинка з наппа-шкіри з 3D-ефектом коштує від $4,470 до $5,921 залежно від регіону продажу.

Сміливий сюрреалізм: Moschino представив аксесуари, що імітують звичайні побутові речі - фото 2

Baguette Bag (Сумка-багет): Реалістична імітація французької випічки оцінюється приблизно у $1,295.

Сміливий сюрреалізм: Moschino представив аксесуари, що імітують звичайні побутові речі - фото 2

Spaghetti Bag (Сумка "Спагеті"): Клатч, що імітує пакування макаронних виробів, має ціну близько $3,250.

Pizza Bag (Сумка-піца): Оригінальний аксесуар у формі трикутного шматка піци коштує $980 або $1,350 залежно від платформи.

Iron Handbag (Сумка-праска): Одна з найдорожчих позицій лінійки — металізована сумка у формі праски за $5,305.

Paper Bag (Паперовий пакет): Брендована сумка, що виглядає як крафтовий пакет для продуктів, коштує близько $910.

Milk Carton Bag (Сумка-пакет молока): Аксесуар у формі картонного пакування для молока оцінюється у $1,495.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Інститут кольору Pantone представляє колір 2026 року, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – піднесений білий колір, що служить символом заспокійливого впливу в суспільстві, яке знову відкриває цінність тихих роздумів.



