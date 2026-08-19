Сумка без границ: зачем дизайнеры заставляют нас носить гигантские шоперы

Еще несколько сезонов назад модная индустрия предлагала носить микроскопические сумочки, в которые едва умещались разве что ключи и банковская карточка. Однако сегодня маятник трендов качнулся в противоположную сторону: на подиумах и улицах царят так называемые "Big-Ass Bags" — аномально большие сумки и шоперы, в которые при желании можно упаковать всю жизнь.

Гигантская сумка-тоут від Lululemon. Фотография: Lululemon

От крошечных аксессуаров до размера XL

Новый тренд буквально заставляет отказаться от минимализма. Дизайнеры ведущих модных домов представляют сумки таких масштабов, что они больше напоминают туристические баулы или чемоданы.

Психологи и эксперты моды объясняют это смещение очень просто: в современном ритме жизни человек стремится иметь все необходимое под рукой. Ноутбук, спортивная форма, сменная обувь, контейнеры с едой и косметика – гигантская сумка стала ответом на запрос об абсолютной автономности в течение дня.

Практичность или модный абсурд?

Несмотря на свою популярность, гигантские сумки вызывают множество споров. Стилисты и ортопеды предостерегают: стремление носить с собой "половину квартиры" создает серьезную нагрузку на позвоночник и плечи.

Однако стилисты называют несколько причин, почему этот тренд покорил соцсети:

Контраст и силуэт: огромная сумка визуально делает любую фигуру более стройной и хрупкой за счет градации масштабов.

Свобода действий: это идеальный выбор для тех, кто после работы отправляется в тренажерный зал, на вечеринку или в короткую поездку.

Ирония: в стиле XXI века преувеличенные форматы воспринимаются как смелый модный жест и игра с пропорциями.

Мода еще раз доказывает: удобство и абсурд могут прекрасно сосуществовать. И если микросумочки были красивой игрушкой, то гигантские сумки стали настоящим манифестом современного ритма жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал неудобную правду о любимом украшении: кто первым начал носить серьги и что это означало.



