Сумка без границ: зачем дизайнеры заставляют нас носить гигантские шоперы

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Сергій Кречмаровський
Еще несколько сезонов назад модная индустрия предлагала носить микроскопические сумочки, в которые едва умещались разве что ключи и банковская карточка. Однако сегодня маятник трендов качнулся в противоположную сторону: на подиумах и улицах царят так называемые "Big-Ass Bags" — аномально большие сумки и шоперы, в которые при желании можно упаковать всю жизнь.
Гигантская сумка-тоут від Lululemon. Фотография: Lululemon
Новый тренд буквально заставляет отказаться от минимализма. Дизайнеры ведущих модных домов представляют сумки таких масштабов, что они больше напоминают туристические баулы или чемоданы.
Психологи и эксперты моды объясняют это смещение очень просто: в современном ритме жизни человек стремится иметь все необходимое под рукой. Ноутбук, спортивная форма, сменная обувь, контейнеры с едой и косметика – гигантская сумка стала ответом на запрос об абсолютной автономности в течение дня.
Несмотря на свою популярность, гигантские сумки вызывают множество споров. Стилисты и ортопеды предостерегают: стремление носить с собой "половину квартиры" создает серьезную нагрузку на позвоночник и плечи.
Однако стилисты называют несколько причин, почему этот тренд покорил соцсети:
Контраст и силуэт: огромная сумка визуально делает любую фигуру более стройной и хрупкой за счет градации масштабов.
Свобода действий: это идеальный выбор для тех, кто после работы отправляется в тренажерный зал, на вечеринку или в короткую поездку.
Ирония: в стиле XXI века преувеличенные форматы воспринимаются как смелый модный жест и игра с пропорциями.
Мода еще раз доказывает: удобство и абсурд могут прекрасно сосуществовать. И если микросумочки были красивой игрушкой, то гигантские сумки стали настоящим манифестом современного ритма жизни.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал неудобную правду о любимом украшении: кто первым начал носить серьги и что это означало.