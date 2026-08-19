Торба без меж: навіщо дизайнери змушують нас носити гігантські сумки

Ще кілька сезонів тому модна індустрія пропонувала носити мікроскопічні сумочки, у які заледве вміщалися хіба що ключі та банківська картка. Проте сьогодні маятник трендів хитнувся в протилежний бік: на подіумах та вулицях панують так звані "Big-Ass Bags" — аномально великі торби та шопери, у які за бажання можна упакувати ціле життя.

Гігантська сумка-тоут від Lululemon. Фотографія: Lululemon

Від крихітних аксесуарів до розміру XL

Новий тренд буквально змушує відмовитися від мінімалізму. Дизайнери провідних модних будинків презентують сумки таких масштабів, що вони більше нагадують туристичні баули або валізи.

Психологи та експерти моди пояснюють цей зсув дуже просто: у сучасному ритмі життя людина прагне мати все необхідне під рукою. Ноутбук, спортивна форма, змінне взуття, контейнери з їжею та косметика — гігантська сумка стала відповіддю на запит про абсолютну автономність протягом дня.

Практичність чи модний абсурд?

Попри свою популярність, гігантські сумки викликають чимало суперечок. Стилісти та ортопеди застерігають: прагнення носити із собою "половину квартири" створює серйозне навантаження на хребет і плечі.

Проте стилісти називають кілька причин, чому цей тренд підкорив соцмережі:

Контраст і силует: величезна сумка візуально робить будь-яку фігуру стрункішою та тендітнішою за рахунок градацій масштабів.

Свобода дій: це ідеальний вибір для тих, хто після роботи одразу вирушає у тренажерний зал, на вечірку чи в коротку поїздку.

Іронія: у стилі XXI століття перебільшені формати сприймаються як сміливий модний жест та гра з пропорціями.

Мода вкотре доводить: зручність та абсурд можуть чудово співіснувати. І якщо мікросумочки були красивою іграшкою, то гігантські торби стали реальним маніфестом сучасного ритму життя.

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