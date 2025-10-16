"Черный ангел" Victoria's Secret: Эшли Грэм выделялась во время показа

Эшли Грэм. Фото: instagram/ashleygraham

Одна из самых известных моделей мира и символ бодипозитива Эшли Грэм снова вышла на подиум Victoria's Secret. Показ, состоявшийся 15 октября 2025 года в Нью-Йорке, стал настоящим событием не только благодаря возвращению легендарного бренда, но и из-за яркого появления Грэм, которое американские СМИ уже назвали "черным ангелом" вечера.

Нынешний выход Эшли Грэм стал ее вторым участием в шоу Victoria's Secret. Она дебютировала в прошлом году, когда бренд пытался переосмыслить свое лицо после лет критики за отсутствие разнообразия и поддержку нереалистичных стандартов красоты.

После шестилетнего перерыва, вызванного репутационным кризисом, Victoria's Secret вернулась с новой философией об инклюзивности и принятии различных типов фигур. Эшли Грэм, ранее сама критиковавшая бренд, призналась, что сначала сомневалась в сотрудничестве, но в конце концов убедилась, что изменения настоящие.

"В течение многих лет многим женщинам, включая меня, было трудно принять ДНК бренда. Victoria's Secret не поддерживала разнообразие фигур, из-за чего многие чувствовали себя исключенным. Но когда я услышала, что их цель состоит в том, чтобы показать разные типы тел и увеличить размеры, я сказала "да"", — сказала Грэм в интервью журналу People в 2024 году.

На показе этого года модель появилась в роскошном черном образе с сетевым бельем и черными массивными крыльями с перьями, спадавшими каскадом. Ее уверенная походка, улыбка и харизма вызвали шквал аплодисментов. Именно этот образ и принес ей новое неофициальное звание "черного ангела" Victoria Secret.

Грэм поделилась и закулисными моментами показа.

"Утром я отвезла детей в школу, сделала прическу и макияж, а потом пошла на Victoria's Secret, где меня ждали белье и крылышки", — написала она в Instagram.

Мать троих детей, телеведущая и автор книг Эшли Грэм остается одной из главных фигур движения за бодипозитив. Ее участие в Victoria's Secret символизирует не только изменение самого бренда, но и более широкое культурное смещение в восприятии красоты, отхода от прежних стандартов к реальности.

