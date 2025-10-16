"Чорний ангел" Victoria's Secret: Ешлі Грем виділялася під час показу

Одна з найвідоміших моделей світу й символ бодіпозитиву Ешлі Грем, знову вийшла на подіум Victoria’s Secret. Показ, який відбувся 15 жовтня 2025 року в Нью-Йорку, став справжньою подією не лише завдяки поверненню легендарного бренду, а й через яскраву появу Грем, яку американські ЗМІ вже назвали "чорним ангелом" вечора.

Ешлі Грем. Фото: instagram/ashleygraham

Цьогорічний вихід Ешлі Грем став її другою участю у шоу Victoria’s Secret. Вона дебютувала торік, коли бренд намагався переосмислити своє обличчя після років критики за відсутність різноманітності та підтримку нереалістичних стандартів краси.

Після шестирічної перерви, спричиненої репутаційною кризою, Victoria’s Secret повернулася з новою філософією про інклюзивність та прийняттям різних типів фігур. Ешлі Грем, яка раніше сама критикувала бренд, зізналася, що спочатку сумнівалася в співпраці, але зрештою переконалася, що зміни справжні.

"Протягом багатьох років багатьом жінкам, включаючи мене, було важко прийняти ДНК бренду. Victoria's Secret не підтримувала різноманітність фігур, через що багато хто почувався виключеним. Але коли я почула, що їхня мета у тому, аби показати різні типи тіл і збільшити розміри, я сказала "так"", — сказала Грем в інтерв’ю журналу People у 2024 році.

На цьогорічному показі модель з’явилася в розкішному чорному образі з мережною білизною та чорними масивними крилами з пір’ям, що спадали каскадом. Її впевнена хода, усмішка та харизма викликали шквал оплесків. Саме цей образ і приніс їй нове неофіційне звання "чорного ангела" Victoria’s Secret.

Грем поділилася й закулісними моментами показу.

"Вранці я відвезла дітей до школи, зробила зачіску й макіяж, а потім пішла до Victoria’s Secret, де на мене чекали білизна та крильця", — написала вона в Instagram.

Мати трьох дітей, телеведуча й авторка книжок, Ешлі Грем залишається однією з головних постатей руху за бодіпозитив. Її участь у Victoria’s Secret символізує не лише зміну самого бренду, а й ширший культурний зсув у сприйнятті краси, відходу від колишніх стандартів до реальності.

